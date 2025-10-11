Maria Cristina Gallo: una vita per la giustizia e la speranza a Mazara del Vallo.

Maria Cristina Gallo, figura emblematica per la comunità di Mazara del Vallo, è stata celebrata oggi nella Cattedrale, un’occasione per ripercorrere una vita interamente dedicata a seminare gesti di speranza, di assistenza e di impegno civile.

Come sottolinea il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, la sua esistenza è stata un continuo atto di generosità, un’incessante azione volta a promuovere il benessere non solo all’interno della sua famiglia, ma anche nel tessuto sociale.

La sua memoria non si limita al lutto per la perdita, ma si erge a monito e ispirazione per una riflessione più ampia.

La sua denuncia, lungi dall’essere un atto di ricerca personale o un desiderio di rivalsa, è stata la naturale conseguenza di una profonda convinzione: la giustizia e l’amore sono due facce della stessa medaglia, inseparabili e reciprocamente necessarie.

Un equilibrio fragile, spesso compromesso dall’inerzia e dalla paura.

Maria Cristina ha incarnato la forza di chi non si rassegna all’ingiustizia, di chi rifiuta la cultura dell’indifferenza che, silenziosa, si trasforma in complicità.

La sua azione ha scosso le coscienze, provocando un risveglio, un’inversione di rotta rispetto a una mentalità ormai consolidata.

Ha rappresentato la voce di coloro che non ne hanno, un baluardo contro l’abuso di potere e l’omertà.

La sua testimonianza ci invita a interrogarci sul significato della responsabilità individuale e collettiva.

Ci ricorda che la ricerca della verità non è un atto sterile, ma un impegno concreto a favore del bene comune, un dovere morale nei confronti delle generazioni presenti e future.

Il seme piantato da Maria Cristina è la consapevolezza che la giustizia, per essere tale, deve essere alimentata da compassione, coraggio e una ferma opposizione a qualsiasi forma di illegalità e disumanità.

La sua eredità è un appello alla vigilanza, all’impegno costante per una società più equa e solidale.