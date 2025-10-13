Maria Pia Matraxia Campionessa Regionale di Risiko Sicilia

Il titolo di Campionessa Regionale di Risiko Sicilia è stato conquistato da Maria Pia Matraxia, tesserata con il Risiko Club Eclettica di Caltanissetta, siglando una vittoria che suggella un percorso di dedizione e abilità nel complesso mondo del gioco da tavolo.

La sua affermazione, giunta a conclusione di un torneo combattuto, non è frutto del mero caso, ma l’esito di una solida strategia affinata in anni di passione, intersecata con quel pizzico di fortuna, intrinsecamente legato al lancio dei dadi.

Il secondo posto è andato ad Agostino Di Betta, rappresentante del Risiko Club Eagles di Palermo, costretto ad accontentarsi di un distacco di appena due punti dalla vetta, una differenza minima che sottolinea l’elevato livello della competizione.

Mariella Brucculeri, del club Il Pifferaio di San Cataldo, si è aggiudicata la terza posizione, mentre Gaetano Scoglio, del Risiko dello Stretto di Messina, ha completato il podio.

Il torneo, giunto al termine nelle prime ore della notte, ha visto confrontarsi trentadue giocatori e giocatrici provenienti da diverse aree della Sicilia, tutti riuniti nella Nuova Locanda di San Cataldo.

L’evento segna il ritorno di un’istituzione nel panorama del gioco siciliano: il Campionato Individuale Regionale di Risiko, assente dal 2019, che riaccende l’entusiasmo e la competizione tra i club dell’Isola.

Quest’edizione, la nona in ordine cronologico, ha rappresentato un’iniziativa fortemente voluta dai sette Risiko club ufficiali siciliani – Palermo, Caltanissetta, San Cataldo, Messina, Catania, Acireale e Siracusa – desiderosi di ripristinare una tradizione fondamentale per la comunità dei giocatori.

Per favorire la partecipazione e omogeneizzare il livello competitivo, il campionato si è articolato in un percorso strutturato: tre tappe open, svoltesi nei mesi di maggio, giugno e settembre nelle città di Catania, Palermo e Caltanissetta, e un sistema di qualificazione interno ad ogni club, che ha permesso di selezionare i migliori talenti per la fase finale.

Questo processo di selezione e preparazione ha contribuito a creare un ambiente competitivo stimolante, dove l’abilità strategica, la gestione del rischio e la capacità di adattamento sono state messe a dura prova, elevando il livello complessivo del torneo e celebrando la passione per il Risiko in tutta la Sicilia.