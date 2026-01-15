Marina, nuova esplosione e intimidazioni: preso di mira il caseificio Borderi

Nella quiete notturna, un atto di violenza ha scosso la Marina, con un’esplosione che ha colpito un edificio in fase di ristrutturazione.

L’evento, verificatosi poco prima dell’una, ha provocato la distruzione di una saracinesca e danni significativi al locale commerciale adiacente.

L’obiettivo dell’attacco sembra essere una nuova attività commerciale, destinata all’inaugurazione tra un mese, di proprietà della famiglia Borderi, figura prominente nel panorama agroalimentare locale grazie al loro rinomato caseificio ortigiano.

Questo episodio si inserisce in una spirale di intimidazioni che affligge la famiglia Borderi, culminata sei giorni prima con un incendio doloso in via De Benedictis, una zona cruciale per l’attività commerciale della famiglia, con danni estesi al caseificio e al materiale in esso contenuto.

Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza hanno immortalato un individuo mentre agiva, versando un liquido infiammabile e appiccando il fuoco, fornendo elementi chiave per le indagini in corso.

I Carabinieri, impegnati in un’indagine complessa e meticolosa, stanno vagliando con attenzione i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona della Marina, nella speranza di identificare il responsabile e ricostruire la dinamica degli eventi.

L’accaduto riemerge in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza delle attività commerciali, sollevato dai recenti incendi dolosi che hanno insanguinato la città.

Proprio nell’ambito di questo clima di allerta, si è riunito ieri in Prefettura il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La riunione, convocata d’urgenza, ha rappresentato un momento di riflessione e coordinamento per affrontare la crescente ondata di violenza e ripristinare un clima di sicurezza e legalità.

L’analisi dei dati raccolti e la condivisione di informazioni tra le forze dell’ordine e le istituzioni locali mirano a prevenire ulteriori atti intimidatori e a garantire la protezione del tessuto economico e sociale della città.

L’evento sottolinea la necessità di rafforzare la collaborazione tra le diverse agenzie di sicurezza e di adottare misure più incisive per contrastare la criminalità organizzata e proteggere le attività commerciali, un pilastro fondamentale per l’economia e l’identità della comunità.