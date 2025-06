Marsala riqualifica il Quartiere Inglese: un legame storico con la Gran Bretagna

Sabato prossimo, alle ore 17:30, le Cantine Florio a Marsala si apprestano ad essere il palcoscenico di un’iniziativa di portata strategica per la città: la presentazione di un ambizioso progetto di riqualificazione urbana denominato “Quartiere Inglese”. L’evento, che vedrà la presenza del Sindaco Massimo Grillo e dell’Ambasciatore del Regno Unito in Italia, Lord Edward David Gerard Llewellyn, segna un’occasione unica per riannodare fili storici e prospettare un futuro di sviluppo sostenibile per Marsala.Il progetto, come sottolinea l’amministrazione comunale, non si limita a un intervento edilizio; rappresenta una vera e propria operazione di riscoperta e valorizzazione di un patrimonio culturale e commerciale spesso trascurato. L’idea centrale è quella di creare un polo urbano che celebri e rifletta il profondo legame che ha da sempre unito Marsala e la Gran Bretagna, un rapporto che affonda le sue radici in un’epoca di scambi intensi, innovazione e, paradossalmente, di garanzie alla stabilità politica.Il legame storico tra le due nazioni è emblematico. L’episodio dello sbarco di Garibaldi e dei Mille, a cui l’ambasciatore britannico ha assistito in data simbolica l’11 maggio 2023, è solo l’apice di una storia più complessa. La presenza discreta ma cruciale di navi inglesi nel porto di Marsala, che permisero lo sbarco dei volontari garibaldini evitando un conflitto armato con le forze borboniche, testimonia un ruolo di mediatore e garante di pace che l’Inghilterra ha spesso svolto nel Mediterraneo.Tuttavia, le origini di questa connessione sono ancora più antiche e si perdono nel XVIII secolo, quando un acuto imprenditore di Liverpool, John Woodhouse, comprese il potenziale del vino di Marsala. La sua visione, lungimirante e innovativa, trasformò un prodotto locale in un’eccellenza riconosciuta a livello globale, inaugurando un’era di commercio e prosperità che vide l’arrivo di altri investitori inglesi, come Ingham e Whitaker, che contribuirono a definire il paesaggio economico e urbanistico di Marsala. Questi pionieri non si limitarono a costruire cantine, ma crearono una vera e propria comunità, dotata anche di un proprio luogo di culto, la chiesa anglicana, che, con il passare del tempo, è stata convertita in un simbolo della trasformazione culturale e sociale della città. L’evoluzione di tale edificio, da luogo di culto a discoteca, riflette un cambiamento di valori e di priorità, ma non cancella la sua originaria importanza come testimonianza della presenza britannica a Marsala.Il progetto del “Quartiere Inglese” si propone ora di capitalizzare su questa ricca eredità, creando uno spazio che sia al tempo stesso funzionale, esteticamente gradevole e culturalmente significativo. Dopo la presentazione ufficiale, è prevista una fase di confronto aperto con attori locali, tra cui responsabili delle cantine, operatori culturali e rappresentanti della comunità, al fine di raccogliere suggerimenti e definire le linee guida per la realizzazione del progetto, garantendo che esso risponda alle esigenze e alle aspettative di tutti gli stakeholder. L’obiettivo è quello di restituire a Marsala non solo spazi riqualificati, ma anche un senso di identità e di appartenenza, celebrando un passato glorioso e proiettando la città verso un futuro prospero e sostenibile.