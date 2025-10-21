Martina Patti: perizia psichiatrica esclude disturbi, confermata la condanna

La sentenza di condanna a trent’anni di reclusione per l’omicidio della figlia Elena, avvenuto nel giugno 2022 e simulato come un rapimento, ha sollevato interrogativi complessi sulla responsabilità e la capacità di comprensione della realtà da parte di Martina Patti.

La 26enne, giudicata colpevole il 12 luglio 2024, è stata oggetto di una dettagliata perizia psichiatrica disposta dalla Terza Corte d’assise d’appello di Catania, condotta dai luminari prof.

Eugenio Aguglia, figura di spicco nel campo della psichiatria forense, e prof.

Roberto Catanesi, esperto in psicopatologia forense.

La valutazione si è concentrata sulla capacità di Martina Patti di partecipare attivamente al processo e di comprendere la gravità delle proprie azioni.

L’analisi peritale ha escluso la presenza di un quadro psichiatrico che potesse attenuare la responsabilità dell’imputata.

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare in un caso di simile drammaticità, i periti non hanno riscontrato segni di disturbo di coscienza o stati confusionari immeditati dopo il tragico evento.

Anzi, i comportamenti messi in atto subito dopo l’omicidio – il ritorno a casa per la pulizia personale, il tentativo di cancellare le tracce, le telefonate a persone significative – appaiono come atti razionali e deliberati, volti a orchestrate una narrazione alternativa e a eludere le conseguenze delle proprie azioni.

La ricostruzione degli eventi, basata sugli atti processuali, descrive una sequenza di azioni che denota una lucidità inquietante.

La consapevolezza della morte della figlia, il riconoscimento della presenza di sangue sulle mani, non hanno generato reazioni di smarrimento o panico, ma un’azione finalizzata alla gestione della situazione.

L’assenza di un’evidente disorientamento, la capacità di guidare un’auto e di fornire una versione dei fatti attentamente costruita, si discostano dal quadro clinico che si verrebbe a delineare in presenza di un disturbo psichiatrico che ne avrebbe compromesso la capacità di agire e valutare le proprie azioni.

La perizia psichiatrica ha escluso l’esistenza di una condizione psichiatrica che potesse determinare un vizio parziale di mente, pur ammettendo una limitata amnesia riguardante l’atto omicidario stesso.

Questa amnesia, tuttavia, non è stata considerata sufficientemente intensa da poter incidere sulla capacità di comprensione e di giudizio dell’imputata.

Il focus dell’analisi si è quindi spostato sulla valutazione della sua capacità di partecipare attivamente al processo, giungendo alla conclusione che Martina Patti possiede la capacità di comprendere l’accusa a suo carico e di collaborare al processo.

Il caso solleva complesse questioni etiche e giuridiche sulla natura della colpa, sulla responsabilità individuale e sull’interpretazione dei comportamenti umani di fronte a eventi traumatici.

L’attesa del prossimo aggiornamento del processo, fissato al 4 novembre, si preannuncia carica di riflessioni e implicazioni legali di notevole importanza.