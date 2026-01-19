Marzamemi: ordinanza di evacuazione, emergenza mareggiate in arrivo

Un’emergenza incombe sul pittoresco borgo marinaro di Marzamemi, incastonato nel territorio di Pachino, in provincia di Siracusa.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Gambuzza, ha varato un’ordinanza di evacuazione precauzionale, frutto di un’attenta valutazione del quadro meteo in rapido deterioramento, condivisa in un tavolo tecnico con i rappresentanti della Protezione Civile.

La misura, di portata inusuale per un luogo così affascinante, risponde alla concreta minaccia di mareggiate eccezionali, spinte da una combinazione di fattori atmosferici complessi.

Non si tratta solo di onde più alte del solito, ma di un’interazione potenzialmente devastante tra venti di intensità crescente e un’innalzamento anomalo del livello del mare, amplificato dalle caratteristiche geomorfologiche della costa.

La vulnerabilità strutturale di alcune abitazioni, situate in prossimità immediata della linea di costa, ha ulteriormente convinto le autorità a optare per una decisione preventiva, mirata a tutelare la sicurezza e l’incolumità degli abitanti.

L’intervento della Protezione Civile si è concretizzato con un capillare giro di avvisi, veicolato attraverso sistemi di amplificazione sonora, volto a sensibilizzare la popolazione e a garantire una risposta rapida e ordinata.

L’azione non si limita a un mero annuncio; le squadre sono impegnate nell’assistenza logistica, nella verifica della comprensione delle procedure di sicurezza e nella gestione delle eventuali esigenze di persone anziane, disabili o con minori a carico.

Il Comune ha prontamente attivato una rete di strutture di accoglienza, predisposte per offrire un rifugio temporaneo alle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni.

Queste strutture, scelte per la loro accessibilità, capienza e dotazioni di sicurezza, rappresentano un punto cruciale nell’organizzazione dell’emergenza, offrendo non solo un riparo, ma anche un supporto psicologico e informativo.

L’attenzione si concentra sulla creazione di un ambiente confortevole e rassicurante, in grado di alleviare l’ansia e l’incertezza legate alla situazione.

L’evento solleva interrogativi sulla crescente vulnerabilità costiera, esacerbata dai cambiamenti climatici e sull’importanza di una pianificazione territoriale più attenta ai rischi naturali, prevedendo interventi di mitigazione e adattamento che proteggano il patrimonio culturale e le comunità costiere.