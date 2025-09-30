Mascali, donna cade dal balcone: gravemente ferita

Un drammatico episodio ha scosso la tranquilla comunità di Mascali: una donna di 57 anni ha subito un violento impatto a seguito di una caduta dal balcone del suo appartamento, situato al secondo piano di un condominio.

L’evento, la cui dinamica è ancora oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, si è verificato durante attività di manutenzione ordinaria della facciata dell’abitazione.

Secondo le prime indicazioni emerse, la donna, impegnata nella pulizia dei vetri, si trovava su una scala a forbice disposta sul balcone.

L’incidente sembra essere stato innescato da una compromissione dell’equilibrio, con conseguente perdita di stabilità e rovinosa caduta verso il suolo.

La profondità del balcone ha accentuato la gravità dell’impatto, causando lesioni di notevole entità.

L’allarme è stato immediatamente lanciato, mobilitando i soccorsi del 118.

Data la criticità delle condizioni fisiche della donna, si è reso necessario l’intervento di un elicottero per un trasporto d’urgenza presso il Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

La decisione di optare per un volo aereo, piuttosto che un trasferimento via terra, è stata presa per minimizzare i tempi di percorrenza e garantire alla paziente l’accesso immediato a cure specialistiche avanzate.

Al Trauma Center, la donna è stata accolta in codice rosso, che indica una situazione di emergenza massima, caratterizzata da pericolo di vita imminente.

Le sue condizioni sono descritte come estremamente serie, necessitando di ventilazione meccanica tramite intubazione, procedura che garantisce la respirazione artificiale.

L’équipe medica sta affrontando la situazione con la massima cautela, concentrandosi sulla stabilizzazione delle funzioni vitali e sulla valutazione approfondita delle lesioni riportate.

Questo tragico incidente solleva importanti interrogativi sulla sicurezza durante l’esecuzione di lavori in quota.

La necessità di adottare misure preventive adeguate, come l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), la verifica della stabilità delle scale e la presenza di una persona di supporto durante le operazioni, si fa sentire con particolare urgenza.

La prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche in ambito domestico, rappresenta un impegno cruciale per la tutela della salute e della vita umana.

L’indagine in corso si propone di chiarire tutti gli aspetti della vicenda e di accertare eventuali responsabilità, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie.