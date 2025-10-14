Mazara del Vallo: Smascherata e smantellata organizzazione criminale

Nel cuore di Mazara del Vallo, si è conclusa con un’azione decisa un’indagine complessa che ha smantellato un’organizzazione criminale strutturata, dedita al traffico e alla distribuzione di sostanze stupefacenti.

Un’operazione congiunta, orchestrata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, supportata dall’intervento dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e dal contributo specialistico del Nucleo Cinofili di Palermo, ha portato all’emissione di un’ordinanza cautelare nei confronti di diciotto individui.

Sette sono stati detenuti in carcere e undici agli arresti domiciliari, in seguito a un’esecuzione che ha coinvolto oltre cento militari.

L’inchiesta, inizialmente gestita dalla Procura di Marsala e successivamente assunta dalla Distanza di Antimafia e Contro il Terrorismo (DDA) di Palermo, ha svelato un sistema radicato nel tessuto urbano del quartiere Mazara due.

L’organizzazione non si limitava a un semplice traffico di droga; si trattava di una vera e propria impresa criminale, con una gerarchia definita e ruoli specifici.

Al vertice, un individuo soprannominato “il principale” esercitava il controllo, impartendo direttive e coordinando le attività.

La delega del fratello riguardava l’aspetto logistico cruciale della gestione della droga: il recupero e l’occultamento delle partite, provenienti da corrieri palermitani, costituiva un elemento chiave per eludere le attività di controllo.

La sofisticazione dell’organizzazione emergeva dalla cura dei luoghi utilizzati per le operazioni.

Alloggi dotati di sistemi di sicurezza avanzati, come porte blindate e videocamere di sorveglianza, garantivano la possibilità di operare in un ambiente protetto, consolidando un rapporto di fiducia con una clientela assidua.

La costante attività di riscontro delle intercettazioni, elemento imprescindibile dell’indagine, ha permesso di cogliere sul fatto sei persone e di deferire altre cinque, fornendo elementi concreti a supporto delle accuse.

Il sequestro di ingenti somme di denaro – 141.526 euro in contanti – testimonia la notevole capacità di accumulo del gruppo criminale, frutto di un’attività illecita prolungata e ben organizzata.

Le quantità di stupefacenti sequestrate – 491 grammi di eroina, 214,2 grammi di cocaina, 2 chilogrammi di hashish e una quantità significativa di marijuana – evidenziano l’ampiezza dell’offerta e la capacità di rifornimento dell’organizzazione.

Particolarmente significativa è la confisca di due alloggi di edilizia popolare, impiegati come basi operative per le attività di spaccio, sottraendoli alla disponibilità di chi ne aveva diritto.

L’operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata e un segnale forte per la comunità di Mazara del Vallo, auspicando un ritorno alla legalità e alla sicurezza.