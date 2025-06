Melone giallo del Trapanese: Via alla certificazione IGP

Il Gal Valle del Belìce ha avviato un percorso strategico volto a valorizzare e proteggere un’eccellenza agroalimentare del territorio: il melone giallo del Trapanese. L’iniziativa, concretizzata con la prima assemblea costituiva presso il Centro Regionale di Eccellenze e Sistemi Mediterranei (Cresm) di Gibellina, mira all’ottenimento della certificazione Indizione Geografica Protetta (IGP), uno strumento fondamentale per garantire l’autenticità e la qualità del prodotto.La costituzione del comitato promotore, composto da nove produttori provenienti dalle province di Trapani e Palermo, rappresenta il primo passo di un processo complesso. L’elezione di Pietro Campo alla presidenza e di Giovanni Cusenza come vice, sancisce l’inizio di un impegno collettivo volto a definire un rigoroso disciplinare di produzione. Tale documento dovrà delineare con precisione le pratiche agricole, le caratteristiche organolettiche e le peculiarità del melone giallo del Trapanese, differenziandolo nettamente da prodotti simili provenienti da altre aree geografiche. Il comitato avrà il compito di presentare la domanda di registrazione del marchio IGP, un processo che prevede verifiche tecniche e valutazioni rigorose da parte degli organi competenti.La superficie coltivata a melone giallo nelle province di Trapani e Palermo ha subito una contrazione significativa negli ultimi 15 anni, passando da un picco di 6.000 ettari a circa 3.000 ettari attuali. Questa riduzione, in parte legata a fattori economici e di mercato, rende ancora più urgente l’adozione di misure di tutela e valorizzazione.”Il melone giallo del nostro comprensorio possiede caratteristiche intrinsecamente legate al territorio,” sottolinea Alessandro La Grassa, direttore del Gal Valle del Belìce. “La coltivazione a campo aperto, assenza di serricoltura, l’influenza di suoli collinari particolarmente fertili e un microclima favorevole, che ne estendono il ciclo produttivo da giugno a settembre, concorrono a definire un profilo organolettico unico e inimitabile.”L’ottenimento dell’IGP non solo garantirebbe ai consumatori un prodotto autentico e di alta qualità, ma costituirebbe anche un volano per lo sviluppo economico del territorio. Il marchio IGP, infatti, permetterebbe di valorizzare l’immagine del melone giallo del Trapanese sui mercati nazionali ed esteri, promuovendo la conoscenza delle sue qualità distintive e rafforzando l’identità agroalimentare del territorio. Attualmente, la produzione locale non solo soddisfa la domanda interna, ma viene anche esportata in diversi paesi europei, testimoniando il potenziale di crescita del settore. L’iniziativa del Gal Valle del Belìce si inserisce in un contesto più ampio di tutela delle produzioni tipiche, un patrimonio immateriale che contribuisce a preservare le tradizioni agricole, a sostenere l’occupazione locale e a promuovere un turismo enogastronomico consapevole e di qualità.