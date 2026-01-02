Messina, 1,2 milioni di euro agli eredi: sentenza storica sull’amianto.

La recente sentenza del Tribunale di Messina rappresenta un capitolo significativo nella giurisprudenza italiana in materia di responsabilità aziendale e tutela della salute dei lavoratori, sancendo un risarcimento di circa 1.2 milioni di euro agli eredi di un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato deceduto a seguito di mesotelioma pleurico.

L’evento tragico, e la conseguente decisione giudiziaria, getta luce su un problema strutturale e persistente: l’esposizione professionale all’amianto e le sue devastanti conseguenze sulla salute.

Il lavoratore, impiegato per oltre vent’anni (1977-2001) nelle Ferrovie, ricopriva ruoli cruciali come elettricista e addetto alla manutenzione.

Il suo impiego, cruciale per il funzionamento dei traghetti ferroviari e degli impianti elettrici, si è svolto in ambienti caratterizzati da una densità significativa e continuativa di fibre di amianto, sostanza notoriamente cancerogena.

Il mesotelioma pleurico, una forma aggressiva di cancro che colpisce la membrana che riveste i polmoni e l’addome, è stato diagnosticato nel 2014 e ha portato al decesso dell’uomo, all’età di soli 68 anni.

La sentenza del Tribunale di Messina non si limita a riconoscere il diritto al risarcimento, ma ne sottolinea l’importanza di stabilire un nesso causale inequivocabile tra l’esposizione lavorativa e lo sviluppo della patologia.

Il giudice ha evidenziato come l’azienda non abbia implementato adeguate misure di prevenzione e protezione, violando così l’articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti.

Questa decisione si inserisce in un contesto giurisprudenziale sempre più orientato a tutelare i lavoratori esposti a sostanze pericolose, confermando la responsabilità del datore di lavoro nell’adottare tutte le precauzioni necessarie per minimizzare i rischi professionali, specialmente quando tali rischi sono noti da tempo.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla gestione del rischio amianto da parte di grandi aziende e sulla necessità di una vigilanza più stringente per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro, prevenendo così future tragedie e assicurando che la tutela della salute dei lavoratori rimanga una priorità assoluta.

La sentenza costituisce un monito per le aziende e un punto di riferimento per la tutela dei diritti dei lavoratori, rafforzando l’importanza di una cultura della prevenzione e della sicurezza.