Messina, dolore e solidarietà agli studenti iraniani.

L’inizio del nuovo anno accademico all’Università di Messina si è aperto con un’eco di dolore e un rinnovato senso di responsabilità.

La rettrice Giovanna Spatari, nel suo discorso inaugurale, ha espresso un profondo sentimento di vicinanza e sostegno agli studenti iraniani, testimonianza di un impegno istituzionale che va ben oltre la mera assistenza accademica.

Le parole della rettrice, cariche di empatia, sono state pronunciate in un contesto particolarmente delicato, segnato dalla recente e tragica scomparsa di Yasin Miurzaei, giovane studente iraniano che frequentava l’ateneo messinese.

La sua perdita, un macigno sul cuore della comunità universitaria, si aggiunge a un clima di incertezza e angoscia che avvolge l’Iran.Gli studenti iraniani, presenti in numero significativo tra la popolazione studentesca straniera, vivono quotidianamente un’esperienza emotiva estremamente complessa.

La lontananza dal proprio paese, aggravata dalle difficoltà comunicative e dalla limitazione delle informazioni, li espone a un carico di preoccupazioni che vanno ben al di là delle sfide tipiche dell’ambiente universitario.

Ogni mattino, il pensiero rivolto alle proprie famiglie, ai propri cari, è tormentato dall’incognita, dalla paura di ricevere notizie terribili.

La mancanza di certezze, l’impossibilità di sapere se i propri fratelli, i propri genitori, siano al sicuro, genera un profondo senso di impotenza e sofferenza.

L’Università di Messina, consapevole di questa realtà, si pone come un punto di riferimento, un porto sicuro per questi giovani studenti.

L’impegno non si limita all’offerta di supporto accademico, ma si estende a un’assistenza psicologica e sociale mirata, volta a mitigare le pressioni emotive e a favorire un percorso di integrazione e resilienza.

Si tratta di creare uno spazio di ascolto e di conforto, dove poter condividere le proprie paure e le proprie speranze, dove poter trovare sostegno e incoraggiamento.

La rettrice Spatari ha sottolineato l’importanza cruciale di questa presenza iraniana all’interno dell’ateneo, riconoscendo il valore culturale e intellettuale che questi studenti apportano alla comunità universitaria.

Si tratta di un impegno che trascende i confini istituzionali, diventando un gesto di solidarietà umana nei confronti di una nazione intera che sta affrontando momenti di profonda crisi.

L’Università di Messina si fa portavoce di un messaggio di speranza e di pace, auspicando un futuro in cui questi giovani possano tornare a vivere in un Iran libero e sicuro, dove i diritti umani siano rispettati e la conoscenza possa fiorire senza paura.

L’abbraccio virtuale espresso dalla rettrice è un simbolo tangibile di questa vicinanza, una promessa di sostegno continuo in un momento storico particolarmente difficile.