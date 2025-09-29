Messina, indagini sull’anziano Gravagna: un vicino sotto inchiesta

La comunità di Messina è scossa dalla tragica scoperta del corpo di Maurizio Salvatore Gravagna, 73 anni, ritrovato senza vita nella sua abitazione a Fondo Saccà.

L’evento ha innescato un’indagine complessa, condotta dalla Procura della Repubblica con il supporto della squadra mobile della Questura, che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un vicino di casa, mentre si valuta la posizione di un secondo individuo.

L’inchiesta, tuttora in corso, si avvia in seguito alla denuncia del decesso presentata dallo stesso vicino di casa, apparentemente legato alla vittima da un’amicizia consolidata.

Secondo le sue prime deposizioni, corroborate in parte dalla consuetudine di trascorrere serate conviviali giocando a carte, l’uomo sarebbe rientrato a casa per cena lasciando l’anziano in buona salute.

Tuttavia, le prime constatazioni sul luogo e le successive incongruenze nelle narrazioni dei testimoni hanno orientato le indagini verso l’ipotesi di un omicidio.

L’esame medico-legale, che sarà eseguito domani all’obitorio del Policlinico, sarà cruciale per determinare con precisione le cause del decesso.

Inizialmente, l’ipotesi di un suicidio, supportata dall’individuazione di un tubo di gomma utilizzato per l’irrigazione legato al collo della vittima, è stata rielaborata alla luce di elementi contrastanti emersi dalle testimonianze dei familiari e dalla disamina dettagliata dei fatti.

La Procura, nel suo impegno a ricostruire l’accaduto, sta vagliando attentamente le dichiarazioni di tutti i soggetti coinvolti, con particolare attenzione alle possibili motivazioni e dinamiche che hanno portato alla morte di Gravagna.

L’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona è un tassello fondamentale per ricomporre il quadro degli eventi e per accertare la veridicità delle testimonianze.

L’indagine si concentra ora sulla valutazione della posizione del secondo vicino di casa, il cui coinvolgimento non è escluso e che potrebbe aver contribuito, in qualche modo, a determinare la tragica conclusione.

L’iscrizione al registro degli indagati rappresenta un atto dovuto, propedeutico ad un’indagine approfondita volta a fare luce sulla verità e a perseguire i responsabili di questa vicenda che ha colpito nel segno la comunità messinese, sollevando interrogativi inquietanti e alimentando un clima di profondo smarrimento.

L’attività investigativa continuerà senza sosta, con l’obiettivo di fornire alla famiglia Gravagna e all’intera collettività una risposta chiara e definitiva su questa dolorosa vicenda.