Militello in Val di Catania, Borgo dei Borghi 2025: festa e futuro.

Sabato 14 giugno, alle ore 17:30, il chiostro del Monastero dei Benedettini di Militello in Val di Catania si vestirà di festa per la cerimonia di premiazione di “Borgo dei Borghi” per l’anno 2025. Un riconoscimento che va ben oltre la mera attribuzione di un titolo, ma che incarna la forza di un’identità resiliente e la capacità di una comunità di proiettarsi nel futuro senza rinnegare le proprie radici.Il voto popolare, espressione diretta di un apprezzamento diffuso per la ricchezza culturale e ambientale di Militello, sottolinea il valore imprescindibile della partecipazione democratica. Come sottolinea il sindaco Giovanni Burtone, questo voto rappresenta un patto solenne, un dovere morale di tutela nei confronti di un patrimonio inestimabile. Un’eredità da tramandare alle generazioni future, non come un reperto da ammirare, ma come un esempio di sostenibilità e vitalità.La premiazione si configura come un ponte ideale tra chi ha scelto di lasciare la terra natia e chi, al contrario, vi affonda le proprie radici. Un omaggio a coloro che, pur lontani, conservano nel cuore il ricordo di Militello, e un messaggio di speranza per i bambini, il vero futuro del borgo. L’incremento dei visitatori, fenomeno positivo registrato nelle ultime settimane, testimonia l’attrattiva di un luogo autentico, capace di raccontare storie di fatica, di ingegno e di profonda connessione con il territorio.Essere un’area interna, spesso marginalizzata, implica una quotidiana lotta per la salvaguardia dei servizi essenziali: sanità, istruzione, welfare. Questa vittoria apre una vetrina importante, permettendo di amplificare le istanze e le necessità del borgo, come già accaduto durante la significativa visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, all’inizio dell’anno.Il riconoscimento “Borgo dei Borghi” non deve essere interpretato come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza, un catalizzatore di energie positive per affrontare le sfide future e per promuovere un modello di sviluppo sostenibile, basato sulla valorizzazione del patrimonio immateriale, sulla promozione del turismo responsabile e sulla creazione di opportunità per le nuove generazioni. Un’occasione irripetibile per consolidare l’identità di Militello e per proiettarla nel panorama nazionale e internazionale.