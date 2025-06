Miniottero del Maghreb: scoperta sensazionale in Europa

Una finestra sull’Africa: il miniottero del Maghreb fa la sua comparsa in Europa, illuminando il valore cruciale degli ecosistemi insulariUna scoperta sensazionale riscrive le mappe della biodiversità europea: un team congiunto del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e del Centro Nazionale per la Biodiversità (CNBF) ha documentato, per la prima volta nel continente, la presenza del miniottero del Maghreb (*Miniopterus maghrebensis*). Fino ad oggi, questa specie di pipistrello era considerata endemica del Nord Africa, limitata geograficamente a Marocco, Algeria e Tunisia. La rilevazione, descritta in un articolo pubblicato sulla rivista *Mammalian Biology*, giunge dall’isola di Lampedusa, un punto strategico nel Mediterraneo, crocevia di correnti migratorie di flora e fauna.L’indagine, condotta nel corso dell’ottobre 2024, ha seguito un approccio multidisciplinare, che ha integrato l’osservazione diretta degli animali con un’attenta analisi di tracce indirette, quali accumuli di guano e resti di prede. L’uso di tecniche di genetica molecolare, applicate a campioni di escrementi recuperati in un antico cimitero dell’isola, ha fornito la prova inconfutabile dell’insediamento europeo del *Miniopterus maghrebensis*. Questo approccio evidenzia l’importanza di integrare dati morfologici con analisi genetiche per una comprensione completa della distribuzione delle specie e delle loro relazioni evolutive.L’impatto di questa scoperta trascende la semplice aggiunta di un nuovo taxon alla lista della fauna europea. L’inclusione del miniottero del Maghreb in questo contesto implica l’applicazione automatica di rigorose misure di protezione, in linea con il “Bat Agreement”, un accordo internazionale nato sotto l’egida della Convenzione di Bonn. Questo trattato è dedicato alla conservazione dei chirotteri (pipistrelli) e dei loro habitat, con l’obiettivo di mitigare le minacce che incombono su questi animali, spesso indicatori sensibili dello stato di salute degli ecosistemi. L’aggiunta del miniottero porta a 56 il numero di specie coperte dall’accordo, rafforzando la rete di protezione transfrontaliera.L’indagine, tuttavia, non si è limitata alla scoperta del miniottero. Il team di ricerca ha altresì documentato la presenza di altre sette specie di pipistrelli, tra cui l’orecchione di Gaisler (*Plecotus gaisleri*), finora noto solo in Malta e Pantelleria, e il ferro di cavallo di Mehely (*Rhinolophus mehelyi*), una specie dal areale frammentato, confinata in aree limitate del bacino del Mediterraneo. La concentrazione di specie di pipistrelli, alcune particolarmente rare e distribuite in modo discontinuo, sottolinea il valore ecologico di Lampedusa e, più in generale, delle isole minori. Questi ambienti insulari, spesso isolati geograficamente, agiscono come veri e propri “scrigni” di diversità genetica, custodi di patrimoni evolutivi unici.La scoperta pone l’accento sulla necessità di un approccio conservazionistico mirato e proattivo. Le popolazioni di pipistrelli insulari sono particolarmente vulnerabili a perturbazioni ambientali, cambiamenti climatici e attività antropiche. L’urgenza di comprendere appieno la loro ecologia e le minacce che le incombono è evidente, poiché il rischio che alcune di queste componenti preziose della biodiversità scompaiano prima di essere adeguatamente studiate è concreto. Il lavoro del team CNR, composto da ricercatori dell’Istituto per la ricerca sulle acque di Verbania (CNR-IRSA) e dell’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri di Firenze (CNR-IRET), rappresenta un contributo fondamentale alla conoscenza della biodiversità mediterranea e un appello alla tutela di questi fragili ecosistemi.