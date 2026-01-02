Monreale, un anno dopo: chiusi gli atti per la strage del Crocifisso.

Il tragico evento che ha scosso Monreale, esattamente un anno fa, il 26 aprile, si concretizza ora in un atto formale che suggella la conclusione delle indagini da parte della Procura di Palermo: l’avviso di chiusura.

Salvatore Calvaruso, Samuel Acquisto e Mattias Conti, tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni, si vedono contestati i gravissimi capi d’accusa di omicidio, rissa e lesioni personali aggravate.

Michele Acquisto, ventenne, è indagato esclusivamente per rissa.

La vicenda, consumatasi durante la tradizionale festa del Santissimo Crocifisso, rappresenta una lacerante ferita nel tessuto sociale monrealese.

La dinamica, emersa dalle indagini, rivela un intreccio complesso di rivalità e tensioni che hanno sfociato in una spirale di violenza inaudita.

Secondo l’accusa, Salvatore Calvaruso e Mattias Conti, agendo su istigazione di Samuel Acquisto, avrebbero fatto fuoco, determinando la morte di tre giovani e ferendo altri due, in un gesto impulsivo e irreparabile.

Le vittime, Massimo Pirozzo (26 anni), Salvatore Turdo (23 anni) e Andrea Miceli (26 anni), sono figure che hanno lasciato un vuoto incolmabile nelle loro famiglie e nella comunità.

Il loro ricordo resta impresso come monito contro la brutalità e l’insensatezza della violenza.

L’origine della sparatoria, apparentemente banale, si radica in un rimprovero mosso dalle vittime ad un gruppo di ragazzi provenienti dal quartiere Zen di Palermo.

Questo dettaglio, apparentemente insignificante, si rivela il detonatore di una escalation di violenza che ha avuto conseguenze devastanti.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla gestione delle tensioni sociali, sulla necessità di promuovere un dialogo costruttivo e sulla responsabilità individuale di fronte alla possibilità di ricorrere alla violenza come strumento di risoluzione dei conflitti.

L’atto di accusa non si limita a ricostruire la sequenza degli eventi, ma mira a comprendere le radici di una spirale di violenza che ha spezzato tre vite e segnato indelebilmente una comunità.

La conclusione delle indagini apre ora la strada a un processo che dovrà fare luce sulla verità e attribuire le responsabilità, auspicando che un simile tragico episodio non si ripeta mai più.