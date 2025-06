Montevago: Master Logistica, Formati i Disaster Manager

Montevago ha recentemente ospitato un evento formativo di cruciale importanza: la quarta edizione del Master “Logistica della Sicurezza e dell’Emergenza”, un’iniziativa promossa dal Centro per la Formazione Logistica Interforze del Ministero della Difesa in sinergia con l’Università di Padova. L’evento, durato tre giorni, ha rappresentato un’opportunità strategica per il comune, non solo per l’affinamento delle competenze del personale locale, ma anche per un aggiornamento sostanziale del piano di emergenza comunale, con l’obiettivo primario di designare e formare un Disaster Manager dotato di tutte le abilità necessarie per coordinare efficacemente la risposta a potenziali crisi.L’iniziativa si è svolta in collaborazione con i comuni di Campobello di Mazara, Sambuca di Sicilia e Vita, con la prospettiva di estendere la partecipazione ad altre amministrazioni nella prossima edizione. Questa condivisione di esperienze e competenze si inserisce in un contesto di crescente consapevolezza dell’importanza della resilienza territoriale e della preparazione a fronteggiare eventi calamitosi.Il Master ambisce a formare figure professionali altamente specializzate, capaci di operare in scenari complessi e di gestire le emergenze derivanti da calamità naturali, incidenti industriali, attacchi terroristici o altre situazioni di grave pericolo. Il programma didattico non si limita all’aspetto puramente tecnico, ma abbraccia una visione multidisciplinare, esaminando le emergenze sotto molteplici angolazioni: normativa, risk management, gestione delle risorse, analisi psicologica dell’impatto sulle persone, strategie di comunicazione in situazioni di crisi e, in modo innovativo, l’applicazione dell’intelligenza artificiale per l’ottimizzazione dei processi decisionali e la previsione di eventi.Un elemento distintivo dell’edizione corrente è l’introduzione di un rigoroso processo di certificazione istituzionale, che culminerà nel rilascio della qualifica di Disaster Manager. Questo riconoscimento attesta il possesso di competenze avanzate e la capacità di assumere ruoli di leadership nella gestione delle emergenze.Il percorso formativo, iniziato a Palermo con un incontro presso la sede della Protezione Civile regionale, guidato dal dirigente generale Salvo Cocina che ha presentato il Piano Regionale di Emergenza, si è concretizzato a Montevago con un intenso confronto con esperti del settore. Sono stati inoltre analizzati i piani di protezione civile dei comuni coinvolti, evidenziando buone pratiche e aree di miglioramento.La fase conclusiva dell’evento, tra Poggioreale e Montevago, è stata dedicata a esercitazioni pratiche di fondamentale importanza: una simulazione di Urban Search and Rescue (ricerca di persone intrappolate sotto le macerie, con l’ausilio di unità cinofile) e un’esercitazione di spegnimento incendi in un contesto urbano abbandonato, finalizzate a testare l’efficacia delle procedure e a perfezionare le capacità operative delle squadre di soccorso. Queste attività pratiche hanno offerto un’occasione unica per integrare la teoria con l’esperienza sul campo, contribuendo alla crescita professionale dei partecipanti e rafforzando la capacità di risposta del territorio.