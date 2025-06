NiRò: Palermo risorge, tra caffè, arte e letteratura.

Nel cuore del centro storico di Palermo, un palazzo del Seicento, testimone silenzioso di secoli di storia e fervore artistico, risorge con una nuova identità: NiRò – Poeta Coffee Lab. Più che un semplice caffè letterario, NiRò incarna la visione di una rinascita culturale, un crogiolo dove l’ospitalità siciliana si fonde con l’arte, il pensiero e la bellezza estetica. Il progetto, orchestrato dall’architetto Salvo La Versa su un’idea imprenditoriale e culturale di Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo, rappresenta la conclusione di un percorso iniziato nel 2014, quando l’intuizione di restituire dignità e futuro a un edificio storico, un tempo dimora di poeti, ha germogliato.NiRò non è un’aggiunta arbitraria al tessuto urbano, ma l’elemento centrale di una più ampia trasformazione. L’edificio, restituito al suo antico splendore attraverso un attento restauro, ospita ora eleganti residenze turistiche, spazi espositivi dedicati all’arte contemporanea e salotti letterari che promuovono il dialogo e la riflessione. Il caffè letterario, in particolare, si configura come un vero e proprio laboratorio di pensiero e gusto, un luogo di incontro informale per residenti e visitatori, una piattaforma per lo scambio di idee e la celebrazione della cultura siciliana.L’imprenditrice culturale Rosa Di Stefano, figura di spicco nel panorama turistico siciliano e fondatrice della rivista È Geniale, ideatrice della celebre rassegna letteraria “Un tè con l’autore”, ha voluto creare uno spazio che vada oltre la semplice offerta di caffè e pasticceria. NiRò è concepito come un catalizzatore di creatività, un luogo dove l’arte, la letteratura, l’ospitalità e il quotidiano si intrecciano in un’esperienza sensoriale completa. È un invito a rallentare, a connettersi con la bellezza del luogo e a lasciarsi ispirare dalla ricchezza del patrimonio culturale palermitano. La sua creazione è figlia di un approccio lungimirante, che vede il turismo non solo come attività economica, ma anche come strumento di valorizzazione del territorio e di promozione di un’immagine autentica e innovativa della Sicilia. NiRò, dunque, non è solo un caffè, ma un simbolo di rinascita e di speranza per Palermo.