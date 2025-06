Nonni Vigile: Palermo rafforza la sicurezza scolastica con i volontari.

A Palermo, un’iniziativa innovativa rafforza la sicurezza scolastica attraverso la sinergia tra istituzioni comunali, forze dell’ordine e il prezioso contributo del volontariato esperto. Un protocollo di intesa, denominato “Nonni Vigile”, segna l’avvio di una collaborazione inedita che vede coinvolte tre stimati enti: il Circolo MCL 2023 APS, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in pensione e l’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Protezione Civile di Palermo.Questa partnership, sostenuta da un finanziamento comunale complessivo di circa cento mila euro, destinato a un contributo annuale di circa trentatre mila euro per ciascuna associazione, mira a ottimizzare la gestione del flusso di persone durante gli orari critici di ingresso e uscita degli studenti. L’iniziativa non si limita alla mera presenza, ma prevede attività mirate di assistenza e vigilanza, con particolare attenzione alla sicurezza degli attraversamenti pedonali adiacenti alle scuole, punti nevralgici per la vulnerabilità dei giovani utenti della strada.Il sindaco Roberto Lagalla sottolinea come “Nonni Vigile” risponda a un’esigenza sentita dal tessuto sociale locale, un’esigenza che l’amministrazione comunale ha saputo accogliere e trasformare in azione concreta. L’iniziativa rappresenta un esempio di come la partecipazione attiva della comunità, attraverso il volontariato esperto e motivato, possa integrare efficacemente l’azione delle istituzioni, amplificandone l’impatto positivo. Il comandante della polizia municipale, Angelo Colucciello, evidenzia l’importanza di ogni forma di collaborazione virtuosa come leva per il miglioramento continuo dei servizi pubblici, ribadendo l’assoluta priorità da attribuire alla tutela della sicurezza dei giovani.Oltre all’aspetto operativo, il progetto “Nonni Vigile” si configura come un investimento nel capitale sociale della città, valorizzando le competenze e l’esperienza di personale in pensione, in precedenza impegnato in ruoli cruciali di pubblica utilità. Il protocollo, formalizzato in presenza del sindaco Lagalla, dell’assessore Dario Falzone, del commissario Benny Cassarà e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte, costituisce un passo significativo verso una città più sicura e attenta al benessere dei suoi cittadini, con un focus particolare sulla salvaguardia della sicurezza e del diritto allo studio delle nuove generazioni. L’iniziativa si propone inoltre come modello replicabile in altri contesti urbani, testimoniando come la sinergia tra istituzioni e cittadini possa generare soluzioni innovative e sostenibili per il bene comune.