Notosauro a Comiso: un fossile marino apre nuove prospettive scientifiche.

Un affascinante viaggio nel tempo attende i visitatori al sito di storia naturale di Comiso, in provincia di Ragusa, dove è stata inaugurata la mostra “Dinosauri”.

Al centro di questa immersione paleontologica, un eccezionale reperto: un esemplare di Notosauro, rettile marino vissuto durante il Triassico, stimato in circa due metri di lunghezza.

Questo fossile, generosamente offerto dalla Mondial Granit di Chiaramonte Gulfi, proveniente dalla collezione privata dell’azienda, rappresenta un tassello cruciale per la comprensione dell’evoluzione della vita nel Paleozoico.

Il Notosauro, più che un semplice fossile, è una finestra aperta su un ecosistema primordiale, un mondo dominato da rettili e in rapida trasformazione.

La sua scoperta, come sottolinea il direttore scientifico del Museo, Gianni Insacco, apre nuove e stimolanti prospettive di ricerca.

Le prime analisi suggeriscono che potrebbe trattarsi di una specie finora sconosciuta alla scienza, un’ipotesi che rende il reperto di inestimabile valore scientifico.

Un’analisi approfondita, che coinvolgerà esperti di diverse discipline, è ora necessaria per una corretta catalogazione e integrazione nella classificazione tassonomica.

La presenza di Notosauro arricchisce ulteriormente un percorso espositivo già di grande interesse.

La mostra, aperta fino al 25 gennaio, ospita infatti cinque fossili di notevole pregio, ognuno dei quali narra un capitolo diverso della storia della vita sulla Terra.

Oltre al Notosauro, i visitatori potranno ammirare altri esempi di fauna preistorica, frutto di scavi e ritrovamenti che testimoniano la ricchezza paleontologica del territorio siciliano.

Questo evento non è solo un’opportunità per appassionati e studiosi, ma anche per le nuove generazioni, che potranno avvicinarsi al mondo dei dinosauri e dei rettili preistorici in modo coinvolgente e stimolante, alimentando la curiosità e la passione per la scienza e la storia naturale.

La mostra si configura quindi come un ponte tra il passato remoto e il presente, invitando a riflettere sulla fragilità e sulla resilienza della vita sul nostro pianeta.