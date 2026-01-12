Nuovo Questore a Caltanissetta: Giambra punta su sicurezza e legalità.

Il dottor Marco Giambra assume oggi la guida della Questura di Caltanissetta, un ritorno alle origini per il dirigente superiore della Polizia di Stato, proveniente da Ragusa dove ha precedentemente ricoperto lo stesso ruolo.

La sua nomina segna un momento significativo per la comunità nissena, un’opportunità per rielaborare strategie e consolidare l’efficacia dell’azione di polizia in un contesto territoriale complesso e storicamente segnato da sfide criminogene.

Giambra, nato a San Cataldo, dimostra fin da subito una profonda consapevolezza del ruolo del Questore non come figura isolata, ma come fulcro di un sistema di sicurezza integrato.

Riconosce l’eccellente lavoro svolto dai suoi predecessori, evidenziando dati preliminari che testimoniano un impegno costante nella prevenzione e nella repressione dei reati.

Tuttavia, l’assunzione di questa carica implica una revisione strategica, un’analisi più approfondita delle dinamiche criminali emergenti e una riallocazione delle risorse per rispondere in modo efficace alle nuove esigenze di sicurezza.

La priorità annunciata è il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, una scelta che va oltre la semplice repressione del traffico di droga.

Giambra sottolinea la necessità di interrompere una filiera che costituisce una fonte primaria di finanziamento per la criminalità organizzata, drenando risorse economiche e, soprattutto, compromettendo il futuro di una parte significativa della popolazione giovanile.

Si tratta di un approccio che mira a disarticolare le strutture criminali, privandole di una delle loro principali fonti di guadagno e, parallelamente, offrendo ai giovani opportunità concrete di riscatto sociale, promuovendo percorsi di prevenzione e recupero.

La sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile, come locali pubblici e spazi ricreativi, rappresenta un altro nodo cruciale dell’azione della Questura.

L’esperienza maturata a Ragusa ha convinto Giambra dell’importanza di un controllo rigoroso, con l’applicazione di sanzioni e il rifiuto di rinnovi di licenza per chi non rispetta le normative di sicurezza.

Questa linea dura mira a prevenire tragedie, a garantire la protezione dei giovani e a responsabilizzare gli operatori del settore.

L’insediamento del nuovo Questore è stato preceduto da incontri istituzionali con dirigenti, funzionari, rappresentanti sindacali e associazioni di categoria.

Questi momenti di confronto hanno permesso di condividere obiettivi e strategie, di ascoltare le preoccupazioni del personale e di gettare le basi per una collaborazione proficua.

La presenza del vicario Emma, del capo di gabinetto Zuccarello e del portavoce Falzone sottolinea l’importanza del lavoro di squadra e della condivisione delle responsabilità.

Giambra pone particolare enfasi sul rafforzamento del partenariato tra forze dell’ordine, imprenditori e cittadini.

La lotta contro le tre piaghe sociali – droga, bullismo e vandalismo – richiede un impegno collettivo, un’azione sinergica che coinvolga tutti gli attori del territorio.

Si tratta di un appello a una maggiore responsabilità civica, a un cambiamento culturale che ponga la sicurezza e il benessere della comunità al centro delle priorità.

La sua visione è quella di una Questura non solo come garante dell’ordine pubblico, ma come promotrice di un modello di convivenza civile e di sviluppo sostenibile, dove la legalità e la sicurezza siano diritti fondamentali per tutti.