Nuovo Ufficio Denunce: la Questura di Catania più vicina ai cittadini.

La Questura di Catania rafforza il suo impegno verso la cittadinanza con l’inaugurazione di un moderno Ufficio Denunce, strategicamente posizionato in viale Ulisse, all’interno della circonvallazione.

Questa nuova struttura, complementare all’ufficio storico di Piazza San Nicolella, rappresenta un’evoluzione significativa nell’offerta di servizi di sicurezza e assistenza alla comunità.

La decisione di ampliare la presenza territoriale è dettata dalla volontà di ottimizzare l’accessibilità e ridurre i tempi di attesa per i cittadini che necessitano di presentare denunce o segnalazioni.

L’orario di apertura, esteso dalle 7 alle 19, riflette l’attenzione verso le esigenze di una popolazione dinamica e impegnata.

L’Ufficio Denunce di viale Ulisse è stato concepito come un punto di riferimento qualificato, dotato di personale altamente specializzato e costantemente aggiornato sulle normative e le procedure investigative.

Questo personale, oltre a raccogliere le denunce con la massima professionalità, è formato per valutare la gravità dei casi, indirizzando i cittadini agli uffici specialistici competenti per indagini più complesse o delicate, come ad esempio quelli dedicati alla criminalità organizzata, alla protezione della persona o alla sicurezza stradale.

L’introduzione del nuovo ufficio si inserisce in un quadro più ampio di modernizzazione e digitalizzazione delle forze dell’ordine.

Sebbene l’ufficio storico di Piazza San Nicolella rimanga operativo per garantire la continuità del servizio e rispondere alle esigenze di chi preferisce l’ubicazione centrale, il nuovo presidio mira a migliorare l’efficienza complessiva del sistema di sicurezza cittadina.

In situazioni di emergenza o urgenza, si ribadisce l’importanza di contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, che garantirà l’intervento tempestivo della squadra Volanti.

Per ulteriori informazioni o comunicazioni, i cittadini possono contattare la Questura di Catania ai recapiti indicati: telefono 0957367111, email dipps127.00F0@pecps.

poliziadistato.it.

Questa iniziativa sottolinea l’impegno della Polizia di Stato nel promuovere un ambiente sicuro e rispondere efficacemente alle esigenze di sicurezza della comunità catanese.