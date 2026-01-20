Onde Anomale Devastano Taormina e Giardini

Onde anomale, alcune erette fino a raggiungere altezze impressionanti, hanno investito con violenza la costa taorminese, con particolare impatto su Isolabella e la suggestiva baia di Mazzarò.

Il fenomeno, innescato da un complesso quadro meteorologico ancora in via di studio, ha manifestato una forza inusuale, superando i limiti della prevedibilità stagionale.

A Mazzeo, il mare impetuoso ha letteralmente disgregato le strutture di protezione costiera, le cosiddette “barriere” di sabbia artificiali erette per salvaguardare gli stabilimenti balneari.

Queste, concepite come una misura preventiva contro l’erosione, si sono rivelate insufficienti a contrastare l’energia delle onde, esponendo gravemente le attività commerciali e la stessa integrità del litorale.

L’evento sottolinea una vulnerabilità intrinseca delle difese artificiali, spesso inadeguate a fronte di dinamiche marine sempre più intense e imprevedibili.

A Giardini Naxos, l’attenzione è focalizzata sull’area del molo Saia, dove le onde si infrangono con forza, minacciando le infrastrutture portuali e la sicurezza della popolazione.

La situazione, aggravata da venti sostenuti e correnti marine accentuate, richiede un monitoraggio costante e interventi tempestivi per mitigare i danni.

Dalla serata precedente, le autorità locali, in collaborazione con la Protezione Civile, hanno intensificato la sorveglianza del territorio, attivando procedure di emergenza e predisponendo misure di prevenzione.

Questa mattina, in via precauzionale, è stata interrotta la circolazione veicolare lungo la strada che conduce al molo di Schisò, un’area particolarmente esposta, e in tratti della via Tisandros, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e facilitare le operazioni di monitoraggio.

La chiusura delle strade rappresenta un segnale dell’intensità del fenomeno e della necessità di adottare misure restrittive per tutelare la pubblica incolumità.

Le autorità invitano la popolazione a evitare le zone costiere più esposte e a seguire scrupolosamente le indicazioni ricevute, in attesa di un quadro meteorologico più chiaro e di una stabilizzazione delle condizioni marine.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla fragilità del territorio e sull’urgenza di implementare strategie di adattamento al cambiamento climatico, che includano non solo interventi infrastrutturali, ma anche una maggiore consapevolezza e una gestione più sostenibile delle risorse costiere.