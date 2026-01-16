Palermo Gela: Studenti in Piazza, Urge Soccorso alle Scuole

Questa mattina, un’ondata di scontento ha investito Palermo, con studenti provenienti dagli istituti nautico, Pareto e Marco Polo che hanno dato voce a una crescente preoccupazione per le condizioni precarie delle scuole siciliane.

Il grido “A scuola s’attassa ru friddu” (a scuola si gela) ha risuonato tra le vie del centro storico, mentre il corteo studentesco si snodava da Piazza Verdi a Palazzo Comitini, sede della Città Metropolitana, in una manifestazione che esprime un disagio diffuso e radicato.

Questa protesta, promossa dal Coordinamento Studenti Palermitani, non è un evento isolato, ma il culmine di un’escalation di disagi che interessa l’intera isola.

Le scuole siciliane, troppo spesso trascurate e soggette a un cronico sottofinanziamento, versano in condizioni che compromettono la sicurezza, il benessere e l’efficacia del processo educativo.

La mancanza di impianti di riscaldamento funzionanti, unita a problematiche strutturali più ampie, sta creando un clima di crescente frustrazione tra studenti, docenti e famiglie.

L’episodio verificatosi nel plesso Turrisi, dove una studentessa ha richiesto soccorso a causa del freddo intenso, rappresenta solo la punta dell’iceberg.

Le testimonianze degli studenti dell’Itet Marco Polo dipingono un quadro desolante: porte rotte, finestre pericolanti, infiltrazioni d’acqua, buchi nei muri che espongono a rischi e compromettono la dignità degli ambienti scolastici.

Le parole di Mirko Di Blasi ed Elena Riccobono, rappresentanti d’istituto, sono un grido d’allarme che non può essere ignorato.

Ancora più grave è l’accaduto al liceo Danilo Dolci, dove il crollo di un pezzo d’intonaco durante le lezioni ha fortunatamente evitato conseguenze più gravi.

La reazione di Mattia Conte, rappresentante degli studenti, esprime la profonda inquietudine generata da questa situazione, evidenziando come la fragilità degli edifici scolastici possa mettere a repentaglio l’incolumità degli studenti.

La chiusura di cinque aule, disposta dalla dirigenza a seguito del crollo, è un segnale preoccupante che sottolinea l’urgenza di interventi strutturali immediati.

La manifestazione di Palermo è quindi un campanello d’allarme che richiede una risposta politica e amministrativa tempestiva ed efficace.

Non si tratta solo di garantire il riscaldamento degli ambienti, ma di affrontare un problema più ampio che riguarda la manutenzione, la sicurezza e la modernizzazione del patrimonio edilizio scolastico siciliano.

È necessario un piano di investimenti mirato e trasparente, che coinvolga la collettività e garantisca il diritto allo studio in condizioni dignitose e sicure.

Il futuro dell’istruzione in Sicilia passa dalla capacità di ascoltare e rispondere alle legittime richieste degli studenti e di garantire loro un ambiente di apprendimento adeguato e stimolante.