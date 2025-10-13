Palermo: il grido di un bambino, un quartiere al collasso.

Il grido disperato di un bambino, un’eco di dolore infantile che riecheggia la tragica sorte di Paolo, giovane spezzato a soli ventuno anni, ha aperto una ferita profonda nel tessuto sociale di Palermo.

Le parole, pronunciate con la purezza e la brutalità della sua età, sono state l’apice di una manifestazione che ha visto convergere circa mille persone in una silenziosa e commovente marcia per la giustizia, illuminata dalla luce tremula di mille candele.

Il corteo, partito dalla scuola Giovanni Falcone, simbolo fragile di speranza in un contesto sociale gravido di insicurezza, si è diretto verso la Prefettura, luogo istituzionale chiamato a rispondere a un appello disperato.

A testimoniare la drammaticità della situazione, un insegnante, cresciuto e radicato nello stesso quartiere dello Zen dove è maturato il tragico evento e risiede Gaetano Maranzano, presunto responsabile dell’efferato omicidio, ha preso la parola.

Con la voce rotta dall’emozione, l’insegnante ha denunciato un degrado morale e sociale che ha raggiunto livelli inaccettabili.

La criminalità, non più un’ombra latente, ma una presenza invasiva e pervasiva, ha eroso la sicurezza e la serenità della comunità.

“Amo il mio lavoro, amo questo quartiere”, ha dichiarato, “ma la situazione è insostenibile.

La criminalità ha assunto proporzioni tali da rendere impossibile una vita normale.

“La testimonianza ha svelato un quadro allarmante: la scuola, luogo di crescita e formazione, è diventata un rifugio precario, un’ancora di salvezza fragile.

Molti bambini, sopraffatti dalla paura e dalla precarietà, tentano quotidianamente di sottrarsi all’istruzione, disertando le lezioni o manifestando il desiderio di abbandonare il quartiere.

Un fenomeno che rivela un profondo senso di sfiducia nel futuro e una disperata ricerca di sicurezza.

L’appello dell’insegnante è stato un grido di aiuto, un invito rivolto alle istituzioni, alla società civile e all’intera nazione: non si può rimanere indifferenti di fronte a una realtà così drammatica.

Non si tratta solo di punire i responsabili di singoli atti di violenza, ma di affrontare le cause profonde che alimentano la criminalità: la povertà, la mancanza di opportunità, l’assenza di modelli positivi, l’erosione dei valori.

La morte di Paolo, il dolore espresso dal bambino, la marcia silenziosa e le parole dell’insegnante rappresentano un monito urgente: è necessario un cambio di paradigma, un impegno concreto e condiviso per ricostruire un futuro di speranza e legalità, per i bambini di Palermo e per tutti i quartieri delle nostre città.

Il silenzio, la complicità e l’indifferenza non sono più un’opzione.