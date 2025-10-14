Palermo in lutto: Addio a Paolo, il barman dal cuore grande.

La città di Palermo è investita da un velo di cordoglio.

Nel cuore del PalaOreto, una camera ardente improvvisata accoglie il feretro di Paolo Taormina, una giovane vita spezzata da una violenza inattesa.

La scena è intrisa di dolore, un mosaico di volti segnati dalla perdita: i genitori, testimoni di un destino crudele; i parenti, legati da un affetto profondo; gli amici, testimoni di un’esistenza troncata troppo presto.

La camera ardente, un luogo di raccoglimento e di memoria, si erge come fulcro del dolore collettivo.

Un’imponente fotografia di Paolo, ritratto in un momento di spensieratezza, domina lo spazio, accompagnata da una frase struggente: “Non ci sono addii, per noi ovunque tu sia ci sarai sempre”.

Un messaggio che trascende il lutto, evocando un legame eterno, un’eco di affetto che resiste alla scomparsa.

Un altro striscione, tessuto con le mani dei ragazzi del quartiere Noce, rivela un dettaglio intimo e significativo: “Paolo resterai per sempre il nostro barman”.

Un titolo semplice, umile, che incarna il ruolo che Paolo ricopriva nella comunità, il suo sorriso dietro al bancone, la sua capacità di creare momenti di convivialità e di gioia.

Non un semplice mestiere, ma una vocazione, un modo di entrare nel cuore delle persone, di lasciare un segno indelebile.

La notizia della morte di Paolo ha scosso la città, suscitando un’ondata di sgomento e di indignazione.

La perdita di un giovane, con tutta una vita davanti, rappresenta una ferita profonda nel tessuto sociale palermitano.

Il sindaco Roberto Lagalla e numerosi rappresentanti delle istituzioni locali hanno espresso il loro cordoglio, partecipando alla camera ardente in segno di solidarietà e di partecipazione al dolore della famiglia e dell’intera comunità.

I funerali, previsti per giovedì prossimo alle ore dieci nella maestosa Cattedrale di Palermo, rappresenteranno un momento di commiato solenne, un’occasione per celebrare la vita di Paolo e per onorare la sua memoria.

Ma al di là del rito funebre, ciò che resterà impresso è l’eredità di un ragazzo dal cuore grande, capace di portare allegria e di costruire legami autentici.

Un giovane uomo la cui scomparsa lascia un vuoto incolmabile e riaccende la necessità di una riflessione più ampia sulla sicurezza e sulla prevenzione della violenza.