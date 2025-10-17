Palermo in lutto: studenti chiedono giustizia per Paolo Taormina

Questa mattina, Palermo si è risvegliata sotto il peso di un lutto giovanile, e la città ha risposto con un’onda di partecipazione e indignazione.

Centinaia di studenti, liceali e universitari, hanno dato vita a un corteo silenzioso e commosso, un fiume umano che ha attraversato il cuore storico del capoluogo siciliano per ricordare Paolo Taormina, la giovane vita spezzata da un atto di violenza che ha scosso profondamente la comunità.

La marcia, partita puntualmente alle 9:30 da Piazza Verdi, ha seguito un percorso simbolico lungo Via Maqueda, arteria pulsante della vita palermitana, per concludersi sotto le austere mura di Palazzo Comitini, sede di istituzioni chiamate a rispondere a questo dramma.

Il silenzio, pesante e rispettoso, ha scandito i passi dei manifestanti, interrotto solo da sussurri, parole di conforto rivolte alla famiglia Taormina, e da cori intonati a Paolo, un grido di speranza che si leva contro l’ombra della paura.

Gli striscioni e i cartelli branditi non erano semplici manifestazioni di lutto, ma affermazioni di principio: “Giustizia per Paolo”, “Non un nome in più, non una vita in meno”, “Vogliamo un futuro senza paura”.

Ogni cartello era un tassello di un mosaico più ampio, una denuncia contro l’indifferenza che spesso alimenta la violenza, una richiesta di sicurezza che va oltre la semplice presenza delle forze dell’ordine.

“Non siamo qui solo per Paolo”, ha esordito Vincenzo Preianò, rappresentante degli studenti dell’istituto Nautico, portavoce di un’intera generazione.

“Siamo qui per Andrea, per Massimo, per Salvo, per tutte le vittime innocenti che la violenza strappa alla vita senza un apparente motivo.

Non accettiamo che il sabato sera, il tempo del divertimento e della spensieratezza, possa trasformarsi in una trappola mortale.

Non possiamo rassegnarci alla paura, perché la paura è il terreno fertile per la criminalità e l’illegalità”.

La manifestazione non si è limitata a una mera espressione di dolore e rabbia.

È stata un’occasione per riflettere sulle cause profonde della violenza giovanile, sull’importanza dell’educazione alla legalità, sulla necessità di creare spazi sicuri e aggregativi per i giovani, luoghi dove possano esprimere la propria identità e coltivare i propri talenti senza timore di essere preda di spirali di violenza e degrado.

La conclusione del corteo ha visto un incontro tra una delegazione di studenti e gli assessori comunali Ferrandelli e Zacco, un confronto diretto per sollecitare azioni concrete da parte delle istituzioni.

Non si tratta solo di inasprire le pene per i responsabili di questo tragico evento, ma soprattutto di mettere in campo politiche sociali ed educative che affrontino le cause del disagio giovanile, che promuovano la cultura della legalità e del rispetto, che offrano ai giovani opportunità di crescita e di sviluppo.

Il futuro di Palermo, e l’onore di Paolo, dipendono dalla capacità di trasformare questo dolore in un’azione concreta e duratura.