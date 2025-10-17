Palermo, manifestazione contro la guerra: Basta armi, subito la pace

Un fiume di voci e striscioni ha invaso la piazza Sant’Antonino a Palermo, un crocevia pulsante di passaggio e di speranze disilluse, dove circa cinquecento manifestanti hanno espresso con forza il proprio dissenso contro la persistente escalation militare e l’industria bellica globale.

Il corteo, partito dalla piazza, si è diretto verso i cancelli di Leonardo, simbolo tangibile di un’economia che trae profitto dal conflitto e alimenta un ciclo di violenza inarrestabile.

L’annuncio di un cessate il fuoco a Gaza, seppur accolto con cauta speranza, non rappresenta una conclusione, bensì una fragile tregua in un contesto di sofferenza profonda e devastante.

La tragedia umana si estende ben oltre i confini della Striscia, dilagando in una regione intera martoriata da guerre e instabilità: Libano, Cisgiordania, Yemen, Iran, Qatar, Siria, tutte aree vulnerabili e costantemente minacciate da dinamiche geopolitiche complesse e spesso spietate.

Il cuore del dissenso palpabile nella piazza non si limita alla critica diretta del conflitto israelo-palestinese, ma si estende a una denuncia più ampia del ruolo dell’Occidente come motore primario di questa spirale di violenza.

Gli organizzatori della manifestazione sottolineano con fermezza come l’Italia, fin dalle sue origini, si sia posta come complice di uno “stato genocida”, fornendo a Israele non solo una legittimazione politica, ma anche un costante flusso di armamenti, tecnologie militari avanzate e programmi di addestramento specializzati.

Questa collaborazione, evidenziano i manifestanti, alimenta una logica di potere che privilegia gli interessi economici a discapito della vita umana e della stabilità regionale.

La presenza discreta ma vigile delle forze dell’ordine, con il loro reparto mobile, testimonia la delicatezza e la sensibilità politica di un tema che divide profondamente l’opinione pubblica.

La manifestazione, dunque, non è un evento isolato, ma un atto di resistenza e di richiamo alla responsabilità collettiva, un appello a rimettere in discussione un modello di sviluppo economico e di relazioni internazionali che sembra condannare intere popolazioni alla sofferenza e alla morte.

Il futuro, come sottolineano gli stessi manifestanti, dipende dalla capacità di costruire un mondo basato sulla pace, sulla giustizia e sulla solidarietà tra i popoli.