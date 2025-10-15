Palermo, massiccia operazione dopo l’omicidio Taormina

Un’intensa azione di contrasto alla criminalità ha preso il via nelle zone dello Zen 1 e dello Zen 2 di Palermo, coinvolgendo un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine.

Circa trecento uomini provenienti dai diversi corpi statali – Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza – operano congiuntamente, potenziati dalla presenza di unità specializzate, incluse squadre cinofile addestrate alla ricerca di esplosivi e sostanze stupefacenti, e supporto aereo fornito da elicotteri che trasmettono immagini in tempo reale alla sala operativa della Questura.

Questa significativa mobilitazione è diretta a recuperare armi illegali e droga, e rappresenta una risposta immediata e decisa all’efferato omicidio di Paolo Taormina, avvenuto nella notte tra sabato e domenica.

La vittima, figura ben radicata nel tessuto sociale del quartiere, è stata assassinata all’esterno di un locale gestito dalla sua famiglia.

L’autore del delitto, Gaetano Maranzano, 28 anni, residente in via Costante Girardengo, è stato prontamente individuato e arrestato.

Le indagini hanno portato al rinvenimento di una pistola calibro 9 nella sua abitazione, elemento che aggrava ulteriormente la sua posizione.

L’operazione non si limita alla sola cattura dell’esecutore materiale del reato, ma mira ad accertare le dinamiche che hanno portato all’omicidio, identificando eventuali complici e ricostruendo le responsabilità di coloro che potrebbero aver concorso, anche indirettamente, nel crimine.

Un focus particolare è rivolto all’identificazione dei giovani che si trovavano con Maranzano nella serata del delitto, presumibilmente residenti anch’essi nella zona dello Zen.L’intervento delle forze dell’ordine sottolinea la crescente preoccupazione per la sicurezza e la legalità in queste aree, dove la criminalità organizzata tenta di perpetuare un clima di paura e intimidazione.

L’azione congiunta dei corpi di polizia, integrata dall’utilizzo di tecnologie avanzate per la sorveglianza e il controllo del territorio, mira a riaffermare la presenza dello Stato e a restituire ai cittadini la percezione di sicurezza e protezione, contrastando efficacemente le attività illecite e promuovendo un ritorno alla legalità.

L’azione testimonia l’impegno costante delle istituzioni nel tutelare il bene comune e nel perseguire attivamente i responsabili di atti violenti e destabilizzanti per la collettività.