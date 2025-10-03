Palermo, migliaia in piazza per la Palestina: un grido di speranza.

Un’onda umana si è riversata nella piazza antistante la stazione centrale di Palermo, un’affluenza che già lascia presagire la portata emotiva e politica della giornata.

Migliaia di persone, un mosaico composto da studenti, lavoratrici e lavoratori di ogni settore, cittadini mossi da una profonda preoccupazione, si sono unite in un corteo generale indetto congiuntamente da CGIL, USB e SI Cobas, in segno di solidarietà incondizionata al popolo palestinese.

L’aria vibra di slogan, un coro potente e ripetuto che risuona tra gli edifici: “Free Palestine!” – un grido di speranza, un appello alla giustizia, una richiesta di riconoscimento dei diritti fondamentali di un’intera popolazione.

Ma questo non è solo un semplice slogan; è l’espressione di un sentimento diffuso, di una consapevolezza crescente riguardo alla complessità del conflitto israelo-palestinese e delle sue conseguenze umanitarie devastanti.

Il corteo non si limita a una protesta contro le azioni militari e le politiche che perpetuano l’oppressione.

Rappresenta un atto di opposizione all’ingiustizia globale, un invito a riflettere sulle cause profonde del conflitto, che affondano le radici in una storia di colonialismo, occupazione e disuguaglianze.

Molti partecipanti portano striscioni con immagini di Gaza, con numeri che testimoniano le vittime civili e le infrastrutture distrutte.

Altri espongono cartelli con richiami al diritto internazionale e all’importanza di un processo di pace equo e duraturo.

Tra la folla si riconoscono figure provenienti da associazioni pacifiste, movimenti studenteschi, sindacati di categoria e collettivi sociali.

Si percepisce un’aria di partecipazione attiva, un desiderio di fare sentire la propria voce, di contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e di esercitare pressione sui governi affinché intervengano per porre fine alla violenza e promuovere una soluzione politica che garantisca la dignità e la sicurezza di tutti.

L’evento palermitano si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazioni internazionali, un’espressione di solidarietà transnazionale che coinvolge persone di ogni estrazione sociale e culturale, unite dalla convinzione che la pace e la giustizia debbano prevalere.

Il corteo non è solo un momento di protesta, ma anche un’opportunità per costruire ponti, per ascoltare le testimonianze dei palestinesi e per rafforzare il senso di comunità e di responsabilità condivisa verso un mondo più giusto e pacifico.

Il grido “Free Palestine” risuona quindi come un faro di speranza, un invito all’azione, un monito per il futuro.