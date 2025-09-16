Palermo, omicidio Gaglio: la confessione di Cangemi e il mistero del movente.

Nella cupa cornice di Palermo, una vicenda di violenza inattesa ha scosso la comunità, culminando nella drammatica confessione di Giuseppe Cangemi, 62 anni, agli inquirenti della squadra mobile.

L’uomo si è presentato autonomamente, ponendo fine a una caccia all’uomo iniziata in seguito alla brutale sparatoria che ha tolto la vita a Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere, avvenuta in via Oberdan, di fronte a una farmacia.

Cangemi, dipendente della Rap, ha consegnato spontaneamente l’arma del delitto, una pistola che sembra aver silenziato una dinamica complessa e apparentemente priva di un movente chiaro.

L’assenza di un apparente movente ha immediatamente focalizzato l’attenzione sulla possibile presenza di un profondo disagio psichico, un elemento chiave evidenziato dall’avvocato Salvino Pantuso, difensore di Cangemi.

L’avvocato ha sottolineato come tale condizione possa aver agito come fattore determinante, oscurando o addirittura annullando qualsiasi ragionamento logico alla base dell’atto violento.

La negazione di dispute ereditarie o questioni finanziarie, spesso al centro di simili tragedie, suggerisce una narrazione più intricata, che trascende la mera logica dei conflitti materiali.

Durante l’interrogatorio, condotto dal pubblico ministero Maurizio Bonaccorso, il comportamento di Cangemi si è manifestato in un flusso disordinato di elucubrazioni incoerenti.

Questo stato di confusione mentale solleva interrogativi cruciali: si tratta di un reale disturbo psichiatrico o di una strategia volta a mitigare le responsabilità penali? La collaborazione dimostrata dall’indagato, pur confermando l’ammissione di colpevolezza, non fa che aggiungere un ulteriore strato di ambiguità alla vicenda.

La ricerca della verità si è estesa all’ambiente familiare, con interrogatori serrati rivolti a congiunti e persone vicine alla coppia.

Particolarmente significativa è stata l’audizione della compagna di Cangemi, legata alla famiglia Gaglio da vincoli di parentela.

Le sue testimonianze, unite a quelle di altri membri della famiglia, potrebbero fornire elementi utili a ricostruire le dinamiche relazionali che hanno preceduto l’omicidio e a gettare luce sulle possibili cause scatenanti.

La vicenda solleva, in definitiva, interrogativi profondi sulla fragilità della psiche umana e sulla complessità delle relazioni familiari.

L’accertamento della capacità di intendere e di volere di Giuseppe Cangemi, attraverso una perizia psichiatrica, assumerà un ruolo determinante nella definizione della sua responsabilità penale e nella comprensione di un gesto che ha lasciato una profonda ferita nella comunità palermitana.

Il confine tra malattia mentale e colpa penale si fa qui particolarmente sfumato, esigendo un’indagine accurata e una valutazione imparziale.