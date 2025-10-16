Palermo piange Paolo Taormina: un addio, un grido di dolore.

La città di Palermo, scossa e addolorata, ha reso omaggio a Paolo Taormina, giovane vita spezzata a ventun’anni da una violenza incomprensibile.

La cattedrale, maestosa e solenne, ha ospitato un corteo funebre accolto da un’onda di applausi, un gesto di commiato collettivo che testimoniava il vuoto lasciato da un ragazzo amato e apprezzato.

La scena era carica di un dolore palpabile.

In prima fila, la famiglia di Paolo, straziata da una perdita irreparabile: Fabiola Galioto, la madre, con lo sguardo perso nel ricordo di un figlio; Giuseppe, il padre, combattendo contro l’amarezza di un destino crudele; e Sofia, la sorella, legata a Paolo da un vincolo fraterno che la violenza ha brutalmente interrotto.

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, presente al funerale, ha espresso il suo cordoglio con un abbraccio commosso alla madre di Paolo, un gesto di vicinanza che ha cercato di lenire, seppur minimamente, il dolore immenso della famiglia.

L’evento ha rappresentato un momento di riflessione per l’intera comunità palermitana, un’occasione per confrontarsi con la precarietà della vita e la persistenza della criminalità.

Il funerale di Paolo Taormina non è stato solo un addio, ma anche un grido di indignazione contro una realtà sociale complessa, dove la violenza sembra aver eroso i valori di rispetto e convivenza civile.

La presenza del sindaco, e di tanti altri cittadini, ha voluto sottolineare l’urgenza di un impegno collettivo per contrastare le cause profonde di questa piaga, per ricostruire un tessuto sociale più coeso e sicuro, dove l’innocenza di un giovane come Paolo possa finalmente trovare protezione e fiorire.

Il silenzio che ha seguito l’ultima preghiera è stato interrotto solo dai singhiozzi di chi ha perso un figlio, un fratello, un amico, un futuro.

La memoria di Paolo, ora, è un monito, un impegno a costruire un Palermo migliore.