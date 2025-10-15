Palermo: ripartire per ri abitare.

Il grido si fa striscione, un’affermazione di speranza e resilienza stampata su tessuti bianchi: “Vogliamo Palermo sicura”.

La sala stampa dell’Assemblea Regionale Siciliana, spesso teatro di dibattiti politici sterili, si anima di un’energia nuova, quella di un comitato cittadino che si fa portavoce di un’inquietudine diffusa, un lutto che ha scosso la città.

L’incontro, orchestrato dal deputato-questore della Lega, Vincenzo Figuccia, funge da piattaforma per presentare un pacchetto di proposte avanzate al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, un tentativo di innescare un cambio di passo nella lotta alla criminalità che affligge Palermo.

Ma la retorica politica, anche la più mirata a soluzioni concrete, rischia di sbiadire di fronte alla tragicità che permea l’aria.

Lo sguardo dei ragazzi, dei giovani che compongono il comitato, è rivolto verso un punto indefinito, carico di dolore e di una rabbia silente.

In loro, si riflette il trauma di una comunità ferita, una comunità che ha perso un figlio.

“Paolo Taormina vivrà per sempre” recita l’altro striscione, un’eco straziante di una vita spezzata, di un futuro negato.

Paolo, ventuno anni appena, un ragazzo come tanti, vittima innocente di una violenza insensata, di una spirale di illegalità che continua a strangolare la città.

L’assassino, Gaetano Maranzano, ventotto anni, ha confessato l’omicidio, un atto brutale consumato sotto gli occhi di numerosi testimoni in una delle zone più frequentate della movida palermitana.

La confessione, benché in qualche modo restituisca un barlume di verità, non placa il dolore, non lenisce la ferita aperta nel cuore di una comunità.

L’omicidio di Paolo Taormina non è un evento isolato, ma il tragico epilogo di una situazione ben più complessa.

È il risultato di un tessuto sociale fragile, di un sistema giudiziario che fatica a garantire la certezza del diritto, di un’assenza dello Stato che lascia spazio all’arroganza della criminalità organizzata.

Le proposte avanzate dalla Lega, pur condivisibili nella loro intenzione di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e di inasprire le pene per i reati violenti, appaiono insufficienti a risolvere un problema radicato, che affonda le sue origini in dinamiche socio-economiche e culturali.

È necessario un approccio integrato, che coinvolga istituzioni, associazioni, scuole, famiglie, per promuovere la legalità, l’educazione alla cittadinanza, l’inclusione sociale.

Il grido di questi giovani non è solo una richiesta di maggiore sicurezza, ma un appello alla coscienza civile, un monito a non rassegnarsi alla violenza, un invito a costruire una Palermo più giusta, più equa, più umana, una Palermo dove Paolo Taormina e tutti i giovani siciliani possano vivere in serenità e realizzare i propri sogni.

La memoria di Paolo, onorata e custodita, deve essere la bussola che guida questa nuova stagione di impegno civile.