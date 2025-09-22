Palermo: Sciopero e Bandiere Palestinesi in Aula Consiliare

Nel contesto di uno sciopero generale che ha segnato la giornata, un atto di sfida politica ha animato l’aula consiliare di Palermo.

Mentre la seduta, formalmente convocata per l’esame di delicate questioni relative ai debiti fuori bilancio, si avviava bruscamente alla conclusione per decisione del presidente Giulio Tantillo (Fi), le opposizioni hanno manifestato pubblicamente la loro posizione con l’esposizione di bandiere palestinesi.

La richiesta di discutere un ordine del giorno volto a esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza, presentata da una coalizione di partiti (Pd, M5s, Avs, Oso e gruppo misto), è stata respinta, innescando una reazione immediata da parte delle forze di opposizione.

L’ordine del giorno, un documento carico di implicazioni politiche, non si limitava a condannare le presunte violazioni del diritto internazionale e le accuse di genocidio rivolte nei confronti del popolo palestinese.

Esso avanzava richieste concrete e dirompenti nei confronti del governo nazionale e dell’Assemblea siciliana, includendo il riconoscimento formale dello Stato palestinese e la sospensione di tutte le relazioni – economiche, diplomatiche e militari – con lo Stato di Israele.

Un posizionamento netto e incisivo, volto a imprimere una linea politica chiara e a sollecitare un cambio di rotta nelle relazioni internazionali.

L’iniziativa, che ha colto di sorpresa la maggioranza consiliare, si è svolta in concomitanza con una vasta manifestazione popolare che ha visto migliaia di persone scendere in strada per esprimere la propria solidarietà al popolo palestinese.

La risposta delle opposizioni, un gesto simbolico ma denso di significato, ha rappresentato un tentativo di amplificare la voce del movimento popolare e di tradurla in azione politica formale.

L’atto di sfida non è stato accolto senza riserve.

Giuseppe Milazzo, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha sottolineato la sensibilità del governo Meloni nei confronti della situazione a Gaza, ma ha criticato la strumentalizzazione del tema, ritenendolo inadeguato a essere relegato a un ordine del giorno in una seduta dedicata a questioni finanziarie urgenti.

Dario Chinnici, capogruppo di Lavoriamo per Palermo, ha invocato il principio del dialogo e della pace, esortando ad affrontare la questione con serietà e senza ricorrere a strumentalizzazioni emotive.

La vicenda pone interrogativi complessi sul ruolo delle istituzioni locali nella definizione delle politiche estere, sulla responsabilità di rappresentare le istanze del territorio e sulla necessità di bilanciare la sensibilità politica con le esigenze della gestione amministrativa.

L’episodio, al di là della sua immediatezza, apre un dibattito più ampio sulla coscienza civile, l’impegno per i diritti umani e il ruolo delle comunità locali nella risoluzione dei conflitti internazionali.

Le opposizioni hanno promesso di riproporre l’ordine del giorno nella prossima seduta, segnalando l’intenzione di perseguire la propria linea politica con determinazione e di trasformare il gesto simbolico in un percorso concreto di cambiamento.