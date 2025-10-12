Palermo, spenta una vita: lutto e appello alla sicurezza.

La notte palermitana, vibrante di luci al neon e di un effervescente fermento che anima la zona della Champagneria, tra via Maqueda e via Roma, si è spenta improvvisamente, inghiottita da un’ombra inattesa.

Un’eco di sgomento risuona tra i locali, testimoni silenziosi di una tragedia che ha spezzato una giovane vita: Paolo Taormina, ventuno anni, anima e gestore del pub “O scrusciu”, è stato vittima di un omicidio.

Il nome, evocativo del suono placido dell’acqua che scorre, contrasta crudelmente con la violenza che l’ha colpito.

Un’apparente indifferenza, o forse una rassegnata normalità, permea l’atmosfera.

I pub e le attività della Champagneria, cuore pulsante della vita notturna palermitana, continuano ad accogliere clienti, mantenendo intatte le insegne luminose e i tavolini all’aperto.

Un gesto, questo, che solleva interrogativi sulla reazione collettiva di fronte alla perdita e sulla capacità di elaborare un lutto pubblico in un contesto urbano spesso segnato da una spietata indifferenza.

I soli segni tangibili del dramma sono il nastro di plastica bianco e rosso che delimita l’area sequestrata per le indagini e un commovente cordone di fiori offerti da persone sconosciute, un silenzioso tributo alla memoria di Paolo.

Un piccolo gesto, una fragile barriera contro l’assurdità della violenza.

Alle ventuno, la città si radunerà in un corteo di luci per esprimere una richiesta disperata: maggiore sicurezza.

La fiaccolata, partita dal Teatro Politeama, si dirigerà verso “O scrusciu”, un percorso simbolico che unisce il cuore culturale della città al luogo del delitto.

Sarà un momento di raccoglimento, ma anche di denuncia e di speranza, un grido collettivo per una Palermo più sicura, dove le luci della movida non siano oscurate dalla paura e dalla violenza, e il suono dell’acqua che cade non sia più un ricordo doloroso.

Un atto di coraggio per riaffermare il diritto alla vita e alla serenità in una città che non può arrendersi alla paura.