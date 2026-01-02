Palermo, Zen sotto attacco: la parrocchia nel mirino.

L’ennesimo atto intimidatorio ha lacerato la quiete del quartiere Zen, a Palermo, colpendo nel segno della parrocchia San Filippo Neri.

Il portone, ora squarciato da tracce di proiettili, non è più solo un simbolo di fede, ma un monito inquietante, una ferita aperta sulla pelle di una comunità che lotta quotidianamente per la sopravvivenza morale e civile.

La vicenda, che si ripropone dopo un episodio simile a fine dicembre, trascende la mera bravata giovanile, rivelando una dinamica più complessa e radicata.

Don Giovanni Giannalia, parroco di San Filippo Neri, con voce carica di preoccupazione ma anche di determinazione, sottolinea come l’azione, deliberata e precisa, sia una chiara manifestazione di fastidio nei confronti dell’opera che la Chiesa svolge nel tessuto sociale del quartiere.

L’istituzione ecclesiastica, attraverso i suoi programmi di assistenza, di inclusione sociale e di sostegno ai giovani, sembra aver urtato sensibilità che si nutrono di illegalità e di silenzio.

La denuncia di Don Giannalia non si limita a un lamento passivo; è un appello urgente alle istituzioni, un’esortazione a un intervento più organico e strutturale.

Non bastano le condanne formali o i proclami di sicurezza.

È necessario un impegno concreto per arginare il dilagare della criminalità organizzata, che si manifesta in forme sempre più violente e spudorate.

Il problema, come evidenzia il parroco, non è semplicemente l’assenza di controlli, ma un senso di impunità diffuso, un’illusione di poter sfidare apertamente lo Stato e i valori di una società che aspira alla legalità.

La comunità Zen, soffocata da un mare di illegalità, dallo spaccio di sostanze stupefacenti e da una cultura che esalta la violenza come forma di potere, necessita di azioni concrete, di un piano d’azione che coinvolga tutte le forze istituzionali e sociali.

L’ipotesi di ragazzi manipolati da adulti, dietro questi gesti, suggerisce una rete di relazioni criminali che si estende ben oltre i confini del quartiere.

Un’ombra inquietante che avvolge i giovani, offrendo loro una falsa promessa di appartenenza e di ricchezza facile, a costo di compromettere il proprio futuro e di minare le fondamenta della comunità.

La speranza è che le indagini possano fare luce su queste dinamiche, smascherando i responsabili e offrendo ai giovani un’alternativa concreta alla criminalità.

La parrocchia, con il suo esempio di impegno civile e di solidarietà, continuerà a essere un punto di riferimento per la comunità, un faro di speranza in un contesto difficile e complesso.