Partinico, allevatore ucciso: indagini su un’esecuzione

L’eco di un colpo di pistola ha squarciato la quiete delle campagne partinichesi ieri mattina, suggellando la tragica fine di Vito La Puma, un allevatore settantatreenne di Borgetto, figura radicata nel tessuto sociale del territorio.

La dinamica, al momento ricostruita dagli inquirenti, lascia presagire un’esecuzione premeditata, un atto violento consumatosi con tre proiettili a distanza ravvicinata, in un luogo simbolicamente isolato, al confine tra Partinico e una strada interpoderale.

Un ambiente che, per sua natura, smentisce l’ipotesi di un incontro fortuito.

La scoperta del corpo, avvenuta a cura di un passante, ha immediatamente innescato un’indagine complessa, condotta dalla squadra mobile con l’ausilio della scientifica.

L’assenza di telecamere di sorveglianza e la scarsità di testimoni diretti rendono la ricostruzione degli eventi particolarmente ardua.

Gli investigatori, concentrandosi sull’ipotesi di un appuntamento preordinato, stanno vagliando con attenzione i rapporti personali e professionali della vittima.

La Puma, un allevatore legato alla terra e al suo gregge, sembrava condurre una vita tranquilla, benché non priva di piccoli contrasti.

Le testimonianze raccolte tra i conoscenti fanno emergere dissidi legati all’utilizzo dei terreni, con lamentele da parte dei proprietari per il passaggio incontrollato degli animali e i conseguenti danni alla vegetazione.

Un conflitto apparentemente marginale, che potrebbe tuttavia celare tensioni più profonde e rappresentare un filone investigativo da approfondire.

Il passato di La Puma, pur segnato da precedenti penali per furto di lieve entità, non sembra rivelare collegamenti con ambienti criminali organizzati, escludendo per il momento quella pista.

La scena del crimine, depurata da elementi che possano aver agevolato le indagini – l’assenza di bossoli, in particolare – suggerisce l’utilizzo di un’arma da fuoco di piccolo calibro, probabilmente un revolver, e l’abilità del killer nell’operare senza lasciare tracce evidenti.

Un elemento inquietante è rappresentato dagli incendi che hanno precedentemente colpito l’allevatore, episodi che, a distanza di anni, riemergono come possibili antecedenti di questa tragica conclusione.

Gli inquirenti stanno esaminando con attenzione anche questi eventi, alla ricerca di possibili connessioni e di indizi che possano portare all’identificazione del responsabile.

La Procura, nel disporre l’autopsia, mira a chiarire definitivamente le cause della morte e a raccogliere ulteriori elementi utili per l’indagine, in un territorio segnato dalla paura e dalla necessità di fare luce su un lutto che scuote la comunità.