Paternò, scioglimento del Comune: degrado amministrativo e irregolarità

La vicenda del Comune di Paternò si configura come un quadro allarmante di degrado amministrativo, che trascende il sospetto di infiltrazioni criminali per abbracciare un sistema di gestione caratterizzato da gravi irregolarità e una diffusa mancanza di rispetto delle normative fondamentali.

Il provvedimento di scioglimento, sancito con decreto presidenziale, non si limita a contestare potenziali connivenze mafiose, ma ne delinea un contesto di profonda inefficienza e opacità.

La relazione ministeriale allegata al decreto evidenzia una diffusa morosità tra i rappresentanti eletti, assessori e consiglieri di ogni schieramento, un dato che, al di là della singola responsabilità individuale, denota una cultura di impunità e una distorsione dei rapporti tra amministrazione e amministrati.

Questi debiti, non sanati nonostante ripetute notifiche di cartelle esattoriali, generano un conflitto di interessi intrinseco, minando la credibilità e la legittimità dell’azione amministrativa.

La situazione si aggrava quando il primo cittadino stesso risulta coinvolto, con un debito pregressivo in Imu e Tari risalente al 2012-2013, sanato solo in parte a seguito dell’intervento della Commissione d’indagine.

L’assenza di controlli interni efficaci e la violazione del principio di buona amministrazione si manifestano anche attraverso una gestione opaca e potenzialmente impropria dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza destinati ai consiglieri.

La Commissione ha rilevato una sproporzione tra l’effettiva attività consiliare e il numero di sedute delle commissioni, con un incremento dei costi per l’Ente locale che, nel 2023, ha raggiunto il 100% rispetto all’anno precedente.

Questo dato suggerisce una possibile strumentalizzazione delle commissioni per fini non riconducibili all’interesse pubblico.

La situazione è ulteriormente aggravata da ritardi significativi nelle procedure di accertamento delle entrate comunali, con verifiche relative al 2019 ancora pendenti, e nella formazione dei ruoli coattivi, che riguardano indebiti risalenti al 2017.

Questi ritardi compromettono la capacità del Comune di riscuotere le imposte dovute, impoverendo le casse comunali e ostacolando la realizzazione di investimenti a beneficio della collettività.

In definitiva, la vicenda di Paternò si configura non solo come un caso di presunte infiltrazioni mafiose, ma come un sistema di gestione amministrativa disfunzionale, permeato da opacità, irregolarità e una profonda mancanza di rispetto delle regole.

Il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale rappresenta un atto di tutela della legalità e un tentativo di restituire all’Ente la credibilità e la capacità di operare nell’interesse dei cittadini, ponendo fine a una spirale di degrado che ha compromesso il funzionamento stesso dell’amministrazione locale.

La ricostruzione di un tessuto amministrativo sano e trasparente richiederà un impegno profondo e duraturo, volto a ripristinare la fiducia dei cittadini e a garantire il rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile.