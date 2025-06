Petralia Soprana: sei incendi sospetti, paura e appello alla vigilanza.

Un’ombra di apprensione si è abbattuta su Petralia Soprana, piccolo gioiello incastonato nel cuore del Palermitano, a causa di una serie inquietante di eventi: sei tentativi di incendio doloso si sono verificati nell’arco di soli tre giorni. Questi episodi, che hanno visto i focolai divampare in aree diverse del territorio comunale e in orari inusuali, persino durante le ore notturne, rappresentano una grave minaccia per la sicurezza e l’integrità del paesaggio montano.La comunità locale, profondamente legata alla terra e alle tradizioni secolari, ha reagito con viva preoccupazione. La rapidità di risposta dei vigili del fuoco, coadiuvati dalla protezione civile, e la prontezza dei cittadini, che hanno fornito preziose segnalazioni, hanno permesso di contenere tutti gli incendi prima che potessero propagarsi e causare danni ingenti al patrimonio naturale e alle abitazioni.Il sindaco Pietro Macaluso, consapevole della gravità della situazione, ha lanciato un appello alla cittadinanza, sollecitando massima vigilanza e collaborazione. L’invito è quello di considerare ogni comportamento inusuale o qualsiasi anomalia come potenziale segnale di pericolo e di segnalarlo immediatamente alle autorità competenti. La natura reiterata e mirata degli episodi alimenta un sospetto fondato: si tratta di atti dolosi, deliberatamente perpetrati da soggetti non ancora identificati. In risposta a questa escalation, l’amministrazione comunale ha sporto denuncia contro ignoti. Un’indagine approfondita è in corso, concentrata sull’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, nella speranza di individuare i responsabili e fare luce sulle motivazioni che li hanno spinti a compiere questi gesti irresponsabili. La vicenda solleva interrogativi profondi sulla sicurezza del territorio e sulla necessità di rafforzare la prevenzione degli incendi, non solo attraverso interventi strutturali, ma anche promuovendo un senso di responsabilità collettiva e un’attenta osservanza delle norme di sicurezza. La collaborazione tra cittadini, istituzioni e forze dell’ordine si configura come l’arma più efficace per contrastare questa minaccia e preservare la bellezza e la tranquillità di Petralia Soprana.