Piersanti Mattarella: il sogno spezzato, un’eredità che vive.

La memoria di Piersanti Mattarella continua a vivere, vibrante e intensa, grazie alla mostra “Il sogno spezzato – L’orizzonte politico e familiare”, un’immersione suggestiva nella vita e nell’eredità di un uomo che ha incarnato i valori di legalità, impegno civile e visione progressista. L’inattesa e straordinaria risposta del pubblico, che ha affollato Villa Zito fin dall’apertura il 16 aprile, ha convinto la Fondazione Sicilia, guidata dalla presidente Maria Concetta Di Natale, a estendere la mostra fino al 9 novembre, un gesto che testimonia la profondità del legame che lega la comunità siciliana alla figura del suo ex Presidente.La Fondazione, con la curatela di Sergio Intorre ed Elvira Terranova e la preziosa collaborazione di Bernardo Mattarella, insieme al contributo fondamentale di Giovanni Grasso, autorevole biografo di Mattarella, ha orchestrato un percorso espositivo ricco e articolato. Non si tratta semplicemente di una retrospettiva fotografica, ma di un vero e proprio affresco che ricostruisce il cammino di un uomo, dalla formazione intellettuale all’apice del potere regionale, segnato da una tragica e ingiusta fine.La mostra si distingue per la sua capacità di restituire la complessità di Piersanti Mattarella, al di là dell’immagine pubblica del politico. Oltre a un corpus di fotografie, molte delle quali inedite e provenienti direttamente dagli archivi familiari, la mostra include documenti, oggetti personali e video che illuminano la sua sfera privata e il suo rapporto con la famiglia: il padre, il cuore pulsante della sua educazione; la madre, custode dei valori più autentici; i fratelli, compagni di un’infanzia segnata da ideali di giustizia e solidarietà; Irma, la moglie, testimone silenziosa e coraggiosa di un destino violento; i figli, eredi di un’eredità morale inestimabile.Il successo dell’iniziativa va oltre i numeri e le presenze. È una risposta emotiva, un bisogno diffuso di riscoprire figure esemplari, capaci di ispirare un cambiamento positivo nella società. La giovane generazione, in particolare, dimostra un interesse genuino per la storia e per i valori che hanno guidato l’azione politica di Piersanti Mattarella, un politico moderno e aperto al dialogo, profondamente radicato nel territorio siciliano ma proiettato verso un futuro di progresso e legalità. La proroga della mostra rappresenta un’opportunità unica per scuole, istituzioni e cittadini di ogni età di incontrare e conoscere più a fondo un uomo che, a novant’anni dalla nascita, continua a illuminare il cammino della Sicilia, invitandola a riflettere sul significato della giustizia, dell’onestà e dell’impegno civile. L’eredità di Piersanti Mattarella, così, si rinnova, alimentando la speranza in un futuro migliore.