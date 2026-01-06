Piersanti Mattarella: Un’eredità di impegno e valori per la Sicilia

Il ricordo di Piersanti Mattarella si configura non solo come una commemorazione, ma come un’eredità viva, un faro per l’azione politica improntata al bene comune e alla trascendenza degli interessi particolari.

La sua figura, celebrata a Castellammare del Golfo a 46 anni dalla tragica scomparsa, incarna un modello di leadership siciliana orientata al rinnovamento profondo e sostenibile.

L’impegno concreto di Mattarella, testimoniato durante il suo mandato come Presidente della Regione Siciliana, ha rappresentato una cesura, un impulso innovativo che ha segnato un’epoca.

La sua visione politica si nutriva di valori solidi, radicati in una profonda identità cristiana, in un forte senso di responsabilità familiare e in un’inclusività che ha sempre rifiutato le divisioni settarie.

Non si trattava di un idealismo astratto, ma di un approccio pragmatico, volto a promuovere lo sviluppo sociale ed economico della Sicilia, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione.

La cerimonia, a cui hanno presenziato le massime autorità civili, militari e religiose del territorio – dalla viceprefetto Caponetto ai rappresentanti delle Forze dell’Ordine, del Corpo Militare della Croce Rossa e della Protezione Civile – ha sottolineato il profondo rispetto e la gratitudine che la comunità siciliana nutre nei confronti di Piersanti Mattarella.

La presenza di queste figure istituzionali non è casuale; essa riflette la necessità di rinnovare l’impegno civile e di perseguire la legalità, principi cardine che hanno sempre guidato l’azione di Mattarella.

Il momento di preghiera e benedizione, celebrato da don Giuseppe Grignan nella chiesetta cimiteriale, ha evocato la spiritualità che permeava l’esistenza di Piersanti Mattarella, un uomo profondamente legato alle sue radici e ai suoi affetti familiari.

La vicinanza della tomba di Bernardo, il padre, e la presenza, nella cappella di famiglia, delle figure care come Maria, figlia scomparsa prematuramente, e Marisa Chiazzese, moglie del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno amplificato il senso di commozione e di connessione emotiva che ha caratterizzato la cerimonia.

Il ricordo di Piersanti Mattarella non si esaurisce in un semplice omaggio al passato.

Esso si proietta nel futuro, invitando a riflettere sul significato della sua eredità e a rinnovare l’impegno per una Sicilia più giusta, equa e prospera, una terra che sappia onorare la memoria di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio dei suoi concittadini.

È un invito a riscoprire i valori di onestà, dedizione e coraggio che hanno contraddistinto la sua vita, per costruire un futuro in cui la politica sia al servizio del bene comune, e non degli interessi di pochi.