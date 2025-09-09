Ponte sullo Stretto: Salvini e Basile tracciano una visione integrata

Il Ponte sullo Stretto: Un Dialogo Strategico tra Governance e TerritorioUn incontro di alto profilo ha riunito il Vicepremier e Ministro, Matteo Salvini, il Sindaco di Messina, Federico Basile, figure chiave come Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, e Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi, delineando una visione integrata per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

L’occasione ha trascendentato una semplice verifica procedurale, configurandosi come un momento cruciale per la definizione di un approccio olistico, volto a mitigare impatti e massimizzare i benefici per le comunità coinvolte.

Il fulcro della discussione ha riguardato non solo l’avanzamento dei lavori infrastrutturali, ma anche la gestione proattiva delle complessità ambientali e socio-economiche che l’opera comporta.

L’attenzione si è focalizzata sulle risorse idriche, un elemento cruciale per la sostenibilità del progetto, con l’impegno a implementare soluzioni innovative per la gestione e la tutela.

Parallelamente, è stata posta l’urgenza di ottimizzare la viabilità esistente, anticipando le criticità che l’aumento del traffico potrebbe generare.

Un aspetto prioritario è stato dedicato all’impatto abitativo, con l’obiettivo di prevedere e gestire le esigenze di alloggiamento per i lavoratori e le famiglie coinvolte, promuovendo al contempo lo sviluppo di nuove unità residenziali che rispondano alle necessità del territorio.

La creazione di opportunità di formazione professionale per i lavoratori locali ha rappresentato un pilastro fondamentale, con l’intento di garantire che i benefici del progetto si traducano in opportunità concrete per i giovani, contrastando lo spopolamento e incentivando lo sviluppo locale.

Le opere anticipate, già approvate dalla delibera Cipess, hanno suscitato un’analisi approfondita, con una priorità accordata alla riqualificazione della rete idrica e stradale, preludio indispensabile per la realizzazione dell’infrastruttura principale.

Per quanto riguarda il collegamento ferroviario, le opzioni tecniche presentate hanno portato alla selezione della soluzione “Contesse”, ma Rfi si è impegnata a realizzare uno studio di ottimizzazione, mirato a ridurre al minimo gli impatti sul quartiere e a presentare tempestivamente un progetto rivisto.

Questo dimostra un approccio attento alla sensibilità locale e alla minimizzazione delle interferenze con le attività quotidiane.

La visione condivisa si è concretizzata nella proposta di istituire un tavolo permanente di lavoro, un meccanismo di governance continua che permetta di affrontare in modo sistematico le sfide e le opportunità legate al progetto.

Questa struttura, oltre a garantire una comunicazione trasparente e un monitoraggio costante, fungerà da piattaforma per il coinvolgimento attivo delle comunità locali, assicurando che il Ponte sullo Stretto rappresenti un motore di sviluppo sostenibile e inclusivo per l’intera regione.

L’incontro a Messina prelude a un successivo appuntamento in Calabria, segnando l’inizio di un processo collaborativo che coinvolgerà entrambe le sponde dello Stretto e che punta a trasformare un’opera infrastrutturale in un simbolo di progresso e di connessione tra le due regioni.