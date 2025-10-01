Premio Sicilia Sostenibile: Riconoscere chi protegge l’ambiente.

L’Assessorato Regionale al Territorio e all’Ambiente, sotto la guida di Giusi Savarino, ha formalizzato l’istituzione del “Premio Sicilia Sostenibile: Custodi del Territorio”, un riconoscimento annuale dedicato a celebrare e incentivare l’impegno concreto di individui, organizzazioni, imprese, collettività artistiche e enti che operano attivamente per la salvaguardia ambientale e la promozione della sostenibilità in Sicilia.

Questo premio si configura come un elemento chiave della più ampia Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, un piano organico volto a reindirizzare il modello di crescita siciliana verso percorsi più responsabili e a lungo termine.

L'obiettivo primario non è meramente celebrativo, ma catalizzatore di un profondo cambiamento culturale e sociale, allineando le pratiche regionali agli imperativi globalizzato