Prevenzione in Villa: Salute del cuore e alimentazione a Palermo

Sabato prossimo, dalle ore 9:00 alle 13:00, il suggestivo parco di Villa Filippina a Palermo si trasformerà in un polo dedicato alla salute cardiovascolare e all’educazione alimentare.

L’iniziativa, promossa dal centro TAC Nuclear, denominata “Prevenzione in Villa”, rappresenta un’opportunità unica per la comunità palermitana di accedere a servizi specialistici e approfondimenti scientifici in un contesto piacevole e accessibile.

L’evento nasce da una crescente consapevolezza dell’importanza della prevenzione primaria e secondaria delle patologie vascolari, un problema sanitario sempre più diffuso e spesso silente.

L’obiettivo primario è demistificare il concetto di diagnosi precoce, rendendolo parte integrante di un approccio proattivo alla salute individuale.

Un team di professionisti altamente qualificati sarà a disposizione per fornire consulenze gratuite.

La Dott.ssa Erminia Bentivegna, esperta in chirurgia vascolare, omotossicologia e radiologia diagnostica, guiderà visite specialistiche focalizzate sull’individuazione precoce di problematiche come arteriopatie periferiche, gestione del piede diabetico, varici e ulcere vascolari.

La sua esperienza multidisciplinare permetterà un approccio olistico e personalizzato nella valutazione del rischio cardiovascolare.

Accanto alla Dott.ssa Bentivegna, il Dott. Fabio Buscemi, nutrizionista, offrirà consulenze personalizzate di nutrizione clinica e nutraceutica, promuovendo scelte alimentari consapevoli e sostenibili per il benessere generale.

Particolarmente interessante sarà la presentazione della fotobiomodulazione (LLT), una terapia innovativa e non invasiva che sfrutta le proprietà terapeutiche della luce per stimolare la microcircolazione sanguigna, accelerare la rigenerazione tissutale e favorire il recupero vascolare.

Questa tecnica, sempre più integrata nella medicina rigenerativa, rappresenta un’alternativa complementare ai trattamenti convenzionali.

L’esperienza “Prevenzione in Villa” non si limita alla sfera medica; un buffet salutare e sostenibile, realizzato con prodotti biologici a km zero provenienti direttamente dai contadini locali, offrirà un’occasione per degustare sapori autentici e promuovere un’alimentazione consapevole e rispettosa dell’ambiente.

L’evento, ospitato in un’area dedicata del parco, è ad accesso libero ma è obbligatoria la prenotazione tramite la segreteria del centro TAC Nuclear, al fine di garantire un’organizzazione efficiente e un’esperienza ottimale per tutti i partecipanti.

Rappresenta un’occasione imperdibile per investire nel proprio benessere e acquisire strumenti utili per mantenere un cuore sano e uno stile di vita equilibrato.