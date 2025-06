Ragusa, veterinario disperso in mare: la comunità in ansia

La comunità ragusana è appesa a un filo di speranza, in attesa di notizie riguardanti un uomo di 67 anni, noto nel circuito locale per la sua attività professionale come veterinario e per la sua passione per la vela. In pensione da appena un mese dall’Azienda Sanitaria Provinciale, l’uomo si era imbarcato ieri mattina da Marina di Ragusa con un gruppo di amici, in una gita in barca a vela destinata a una giornata di relax e divertimento al largo di Cava d’Aliga, un tratto costiero particolarmente apprezzato per la sua bellezza selvaggia.Secondo le prime informazioni emerse, l’uomo, un velista esperto con una solida conoscenza del mare e delle sue correnti, si è spontaneamente tuffato in acqua per una breve nuotata. Un gesto apparentemente innocuo, che si è trasformato in una drammatica scomparsa, interrompendo bruscamente il piacere della giornata e generando un’angoscia palpabile tra i compagni di viaggio.Immediatamente, è stato lanciato un allarme che ha mobilitato un’ampia macchina operativa di soccorso. La Guardia Costiera, con le sue motovedette e le sue imbarcazioni di supporto, ha coordinato le operazioni, affiancata dai Vigili del Fuoco, dalla Protezione Civile e da un esercito di volontari, animati dalla speranza di ritrovare l’uomo sano e salvo. L’utilizzo di moto d’acqua e l’impiego di un elicottero hanno ampliato l’area di ricerca, scandagliando il mare alla ricerca di qualsiasi segno della sua presenza. Nonostante l’impegno massiccio e la tempestività dell’intervento, le ricerche protrattesi fino alle ore notturne non hanno portato a risultati concreti.All’alba, le operazioni sono riprese con rinnovata energia e determinazione. La Guardia Costiera, nel tentativo di ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato alla scomparsa, sta conducendo un’accurata indagine, raccogliendo le testimonianze degli altri passeggeri a bordo della barca. L’analisi dettagliata delle loro dichiarazioni, unitamente all’esame dei dati meteorologici e delle condizioni del mare al momento dell’incidente, potrebbe fornire elementi utili per comprendere meglio la dinamica della vicenda e orientare le successive fasi della ricerca. La comunità locale, nel frattempo, si stringe attorno alla famiglia dell’uomo, esprimendo solidarietà e speranza in un lieto fine a questa vicenda drammatica.