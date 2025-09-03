Ramacca sotto attacco: incendio all’auto del comandante locale.

Un atto di estrema gravità ha colpito Ramacca, scuotendo la tranquillità della comunità e mettendo a nudo una preoccupante escalation di intimidazioni.

Un incendio doloso ha distrutto l’autovettura di proprietà del comandante della polizia locale, Orazio Fraccavento, segnando il secondo episodio di questo genere a suo carico negli ultimi otto mesi.

La notizia, resa pubblica dal sindaco Rosario Gravina, ha suscitato sconcerto e indignazione, evidenziando una situazione che richiede un’analisi approfondita e risposte immediate.

L’incendio non è un semplice atto vandalico, ma un chiaro tentativo di minare l’autorità e la sicurezza di chi, con onestà e impegno, si dedica a garantire il rispetto delle leggi e la tutela della legalità.

Rappresenta un attacco diretto al tessuto sociale, un tentativo di instillare paura e di compromettere la capacità delle istituzioni di operare efficacemente.

L’atto, premeditato e mirato, suggerisce una volontà precisa di destabilizzare l’amministrazione comunale e di delegittimare il lavoro di chi si fa garante della convivenza civile.

Il sindaco Gravina, in una dichiarazione veemente, ha espresso la solidarietà dell’intera cittadinanza al comandante Fraccavento e alla sua famiglia, sottolineando l’importanza di non cedere all’intimidazione e di mantenere salda la determinazione nel difendere i valori democratici.

“Questo gesto ignobile non resterà impunito,” ha affermato, invocando l’intervento rapido e risolutivo delle forze dell’ordine e della magistratura.

L’auspicio è che le indagini, supportate da una collaborazione attiva della comunità, possano portare all’identificazione e alla condanna dei responsabili, restituendo alla collettività un senso di sicurezza e giustizia.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza personale degli operatori delle forze dell’ordine e sull’effettiva capacità di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità organizzata e intimidazione.

È necessario un rafforzamento della collaborazione tra istituzioni, un incremento dei controlli sul territorio e un sostegno concreto agli uomini e alle donne che quotidianamente si adoperano per garantire la legalità.

La risposta deve essere forte, coesa e improntata alla massima trasparenza, affinché la comunità possa riappropriarsi dei propri valori e ritrovare la fiducia nelle istituzioni.

L’atto compiuto è una ferita profonda nel cuore di Ramacca, una sfida alla sua identità fondata sulla tolleranza, il rispetto e la solidarietà, valori che la comunità non intende rinnegare.