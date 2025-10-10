Rapina a Reggio Calabria: arrestato il secondo responsabile.

La serrata attività di indagine condotta dalla Polizia di Stato, protrattasi nei mesi successivi al fatto, si è concretizzata con l’arresto di un ulteriore individuo coinvolto nella rapina perpetrata a Reggio Calabria il 3 maggio.

L’evento, che ha colpito una gioielleria del centro cittadino, aveva già visto l’arresto di un primo sospettato, ma la tenace ricerca delle forze dell’ordine ha permesso di stringere il cerchio attorno a tutti i responsabili.

L’uomo, un quarantanovenne residente a Catania, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Reggio Calabria su istanza della Procura della Repubblica.

L’ordinanza, basata su un corposo fascicolo investigativo, configura in modo preciso il suo ruolo all’interno del gruppo criminale e il contributo fornito alla pianificazione e all’esecuzione della rapina.

La ricostruzione degli eventi, resa possibile dall’analisi minuziosa delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della gioielleria, ha rivelato la dinamica precisa dell’azione criminosa.

Durante la rapina, uno dei due titolari è stato brutalmente aggredito e percosso dai rapinatori, riportando lesioni significative che hanno richiesto cure mediche.

La violenza utilizzata durante l’aggressione sottolinea la premeditazione e la determinazione dei criminali.

Le indagini hanno seguito un percorso complesso, che ha richiesto la comparazione dei dati anagrafici emersi dalle immagini con le banche dati delle forze dell’ordine e la ricostruzione dei collegamenti tra i diversi componenti del gruppo.

L’arresto del secondo responsabile rappresenta un successo significativo per le forze dell’ordine e una risposta concreta alla comunità di Reggio Calabria, dimostrando l’impegno nel contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica.

L’operazione si inserisce in un più ampio disegno di monitoraggio del territorio e di prevenzione di azioni criminose, volto a garantire un ambiente sicuro e a promuovere la legalità.

L’inchiesta è ancora in corso e non si esclude la possibilità di ulteriori sviluppi e arresti, con l’obiettivo di individuare e assicurare alla giustizia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della rapina.