Rapina sventata a Gravina: arrestati tre individui per una tentata microrapina.

Nel cuore di Gravina di Catania, si è conclusa con un arresto un’operazione complessa volta a sventare una tentata rapina di notevoli proporzioni ad un ufficio postale.

Le indagini, protrattesi per diverse settimane e condotte dalla locale Squadra Mobile, hanno portato all’identificazione e all’arresto di tre individui: G.

M.

, 29 anni, R.

R.

, 53 anni, e L.

M.

, 59 anni.

L’azione criminale, pianificata con una certa meticolosità, mirava a sottrarre ingenti somme di denaro durante la delicata fase di ricarica della cassaforte del bancomat.

I malviventi, agendo in un contesto di apparente normalità, avevano individuato l’ufficio postale come obiettivo vulnerabile, sfruttando presumibilmente una conoscenza preliminare delle procedure operative interne.

La dinamica ricostruita dagli inquirenti evidenzia una suddivisione dei ruoli ben definita all’interno del gruppo.

Due dei sospetti, prontamente bloccati dagli agenti della Squadra Mobile, sono stati individuati in possesso di cassette Atm contenenti un bottino di 150.000 euro, sottratti durante l’esecuzione della rapina.

Uno di loro era armato con una pistola a salve, presumibilmente utilizzata per intimidire il personale e i presenti, sebbene l’uso di un’arma a munizioni inerti suggerisca un tentativo di minimizzare il rischio di conseguenze gravi o di danni collaterali.

Il terzo componente della banda è stato rintracciato alla guida di un veicolo, risultato noleggiato appositamente per facilitare la fuga e schermare le tracce.

L’utilizzo di un’auto a noleggio, elemento cruciale nell’analisi investigativa, testimonia un tentativo di ostacolare l’identificazione dei responsabili e complicare le indagini successive.

Le autorità non escludono la possibilità che i tre arrestati siano coinvolti in episodi simili verificatisi in altre località della Sicilia.

Al fine di accertare eventuali collegamenti con altre rapine a uffici postali e di ricostruire una possibile rete criminale più ampia, sono in corso approfonditi accertamenti e verifiche incrociate, con particolare attenzione all’analisi dei tabulati telefonici, dei flussi finanziari e dei movimenti dei sospettati.

L’operazione di Gravina di Catania rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata e alla microcriminalità che spesso prende di mira istituzioni e infrastrutture essenziali.