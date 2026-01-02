Reggio Calabria, cambio al vertice: un bilancio tra sfide e futuro.

Il passaggio di consegne imminente alla guida della Questura di Reggio Calabria segna la conclusione di un biennio intensivo, caratterizzato da sfide complesse e un contesto sociale ed economico profondamente segnato dalla presenza della criminalità organizzata.

Il Questore Salvatore La Rosa, nel congedarsi dalla città, ha tracciato un bilancio che va oltre la mera cronaca degli eventi, delineando un quadro di una realtà che richiede un impegno costante e una sinergia istituzionale virtuosa.

Il lavoro svolto in questi venti mesi non può essere considerato un mero esercizio di routine, ma un tentativo di rispondere a un’emergenza radicata, che si manifesta con modalità sempre più sofisticate.

La Questura, sotto la guida di La Rosa, ha perseguito un approccio strategico, focalizzato sulla collaborazione tra le diverse componenti della forza di polizia, un elemento cruciale per affrontare la complessità del fenomeno criminale.

Questa sinergia ha prodotto risultati tangibili, testimoniati da operazioni mirate che hanno colpito figure chiave e strutture operative di associazioni criminali dedite all’estorsione e a traffici illeciti.

L’enfasi è stata posta non solo sull’attività di Polizia Giudiziaria, essenziale per l’accertamento dei reati e l’individuazione dei responsabili, ma anche sul controllo del territorio, volto a prevenire e reprimere comportamenti illegali e a garantire la sicurezza dei cittadini.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai commissariati provinciali, che hanno dimostrato una capacità di adattamento e una sensibilità nelle interpretazioni delle esigenze del territorio, contribuendo in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tuttavia, il Questore ha sottolineato con forza che il successo di qualsiasi azione di contrasto alla criminalità dipende in modo determinante dal coinvolgimento attivo della comunità.

Il cittadino, lungi dall’essere un mero spettatore, è chiamato ad assumere un ruolo di “sentinella”, segnalando prontamente qualsiasi comportamento sospetto o attività illegale.

La denuncia non è un atto di accusa, ma un gesto di responsabilità civile, un contributo fondamentale per rafforzare il tessuto sociale e proteggere la legalità.

La collaborazione tra cittadini, forze dell’ordine e magistratura rappresenta il fulcro di una strategia di lungo periodo, volta a creare un ambiente più sicuro e prospero per tutti.

L’anonimato e l’indifferenza sono i migliori alleati della criminalità, mentre la partecipazione attiva e la tempestività delle segnalazioni rappresentano la sua più efficace arma di contrasto.

L’assegnazione del ruolo di Questore a Messina, città natale di La Rosa, è stata definita un privilegio, un’opportunità per tornare alle proprie radici e mettere a disposizione la propria esperienza e competenza in un contesto familiare.

Questa transizione segna l’inizio di una nuova fase per la Questura di Reggio Calabria, che accoglie il nuovo Questore Paolo Sirna, portatore di nuove energie e visioni, chiamato a proseguire il lavoro svolto e ad affrontare le sfide che ancora attendono.

Il passaggio di consegne testimonia l’importanza del ricambio generazionale e la necessità di un continuo aggiornamento delle strategie di contrasto alla criminalità, sempre più radicata e ramificata nel tessuto sociale ed economico del territorio.