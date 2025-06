Riapre a Castelvetrano il supermercato confiscato a Messina Denaro

A Castelvetrano, nel cuore della provincia di Trapani, si concretizza un’operazione di riscatto economico e sociale: il supermercato all’interno del centro commerciale “Belìcittà”, precedentemente confiscato al clan mafioso legato a Giuseppe Grigoli e riconducibile, secondo l’accusa, a Matteo Messina Denaro, riaprirà le sue porte sotto il marchio “Marketingross”. L’iniziativa, orchestrata dalla società “San Giorgio Retail srl” – parte del Gruppo Rocchetta, leader nel settore dell’acqua e bevande – rappresenta un segnale tangibile di come lo Stato possa sottrarre risorse alla criminalità organizzata, reimpiegandole per la riqualificazione del territorio e il sostegno dei lavoratori.La transizione è stata preceduta da un’attenta pianificazione e da un accordo formale tra la nuova società e “Grigoli Distribuzione srl”, la società che gestisce il bene confiscato sotto la supervisione del presidente Calogero Cracò. Questa fase cruciale ha visto il coinvolgimento attivo delle organizzazioni sindacali, che hanno giocato un ruolo chiave nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori. Sei ex dipendenti, precedentemente sospesi dopo la conclusione del contratto con la “Ergon Spa”, saranno reintegrati attraverso un piano di impiego di 24 mesi, distribuito tra i diversi punti vendita del Gruppo Rocchetta nella provincia di Trapani. Questa soluzione, pur non prevedendo un’immediata reintegrazione nel supermercato del centro commerciale, garantisce la continuità del rapporto di lavoro e offre una prospettiva professionale.La firma del contratto di locazione, con una durata iniziale di nove anni rinnovabili per altri nove, sancisce l’impegno a lungo termine del Gruppo Rocchetta nel territorio. Un investimento significativo, pari a 600.000 euro, sarà destinato alla ristrutturazione e all’ammodernamento del punto vendita, con l’obiettivo di offrire servizi innovativi e prodotti di qualità, contribuendo alla riattivazione economica del centro commerciale e dell’intera area.”Questa riapertura non è solo una ripresa di un’attività commerciale, ma un atto di speranza e di rigenerazione,” affermano Giovanni Amato e Piero Genco della Filcams CGIL Trapani e della Camera del Lavoro di Castelvetrano, sottolineando l’importanza di questo evento per i lavoratori che si trovavano ad affrontare una situazione di precarietà lavorativa. L’operazione simboleggia la vittoria dello Stato contro la mafia, non solo attraverso la confisca dei beni illecitamente acquisiti, ma anche attraverso la capacità di creare opportunità di lavoro legale e dignitose, contrastando l’economia sommersa che ha storicamente soffocato lo sviluppo locale. Il caso si configura come un esempio virtuoso di come la confisca dei beni mafiosi possa essere convertita in strumenti di sviluppo economico e sociale, offrendo una risposta concreta alla disoccupazione e promuovendo la legalità. L’iniziativa pone le basi per un futuro in cui la ripresa economica sia sostenibile e radicata nella legalità, offrendo una prospettiva di crescita e di benessere per l’intera comunità.