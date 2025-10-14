Riqualificazione San Biagio: il Centro per l’Impiego riparte a Marsala

La riqualificazione di una porzione dell’ex ospedale San Biagio di Marsala segna una svolta strategica per il territorio, destinando una storica struttura ad un ruolo cruciale nel supporto all’occupazione e all’inserimento lavorativo.

Per anni dislocati nel quartiere periferico di via Istria, gli uffici del Centro per l’Impiego troveranno una nuova, più accessibile e rappresentativa sede nel cuore della città, valorizzando un patrimonio architettonico e culturale in stato di abbandono da oltre un decennio.

L’intervento, finanziato con 850.000 euro provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), non costituisce un mero trasferimento di uffici, ma un investimento mirato a potenziare i servizi offerti ai cittadini, promuovendo al contempo la rigenerazione urbana.

La decisione, formalizzata attraverso un decreto regionale e frutto di un’iniziativa amministrativa comunale, evidenzia un impegno concreto nel rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Il progetto di riqualificazione, che interesserà il piano terra dell’ex ospedale, tra le vie Colocasio e Diaz, non comprometterà le attività già in essere.

Servizi essenziali come la guardia medica, il consultorio familiare, i centri specializzati per l’Alzheimer e la salute mentale, il servizio di dialisi e altre importanti realtà sanitarie continueranno a operare all’interno della struttura, garantendo la continuità dell’assistenza alla comunità.

L’accordo di comodato d’uso, di durata venticinquennale e stipulato con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani (ASP), sancisce l’impegno a realizzare interventi edilizi che trasformino gli spazi esistenti in un ambiente moderno, funzionale e accogliente per gli utenti del Centro per l’Impiego.

La data di completamento prevista, entro giugno 2026, definisce un cronoprogramma ambizioso, ma necessario per rispondere alle pressanti richieste di un servizio pubblico efficiente e capillare.

Questa operazione di riqualificazione rappresenta non solo un passo avanti nell’erogazione di servizi per l’impiego, ma anche un’opportunità di rivitalizzazione di un’area urbana strategica, con ricadute positive in termini di accessibilità, immagine della città e senso di comunità.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio disegno di valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Marsala, riconnettendo il passato con le esigenze del presente e proiettando la città verso un futuro di crescita sostenibile e inclusiva.

L’intervento simboleggia un investimento nel capitale umano, riconoscendo il ruolo chiave del lavoro come motore di sviluppo sociale ed economico.